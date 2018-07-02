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В Украине заработает "горячая линия" для жалоб на медицинские услуги

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В Украине заработает "горячая линия" для жалоб на медуслуги
В Украине заработает "горячая линия" для жалоб на медуслуги / Фото из открытых источников

Начиная с сентября 2018 года в Национальной службе здоровья Украины заработает "горячая линия". Украинцы смогут позвонить по соответствующему номеру и сообщить либо о некачественной медицинской помощи на первичном звене, либо об отказе в помощи, либо о требовании денег за бесплатные услуги.

Об этом на брифинге, посвященном медицинской реформе на первичном звене, заявил председатель НСЗУ Олег Петренко, сообщает корреспондент "Укринформа".

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По словам Петренко, ведется работа над вопросом обратной связи, который лежал бы в основах оценки качества услуг.

"Эта обратная связь будет реализовываться постепенно. Первая часть – с сентября в виде "горячей линии" НСЗУ, где каждый потребитель услуг сможет оставить информацию о том, что его обслужили ненадлежащим образом, или он не получил услугу, или у него требовали деньги. Сейчас разрабатывается специальный механизм, и НСЗУ будет это проверять", – подчеркнул Петренко.

Также он добавил, что в случае предоставления некачественной медицинской помощи, или же в случае отказа в ней, Нацслужба здоровья может расторгнуть договор с соответствующим медицинским учреждением. Если количество жалоб в одном медучреждении будет большим, это станет поводом для НСЗУ проверить как документации медучреждения, так и инициирование работы медико-экспертной комиссии Минздрава. Это будет происходить в случае, если выявленные нарушения будут касаться именно медицинской помощи.

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Петренко отметил, что НСЗУ вместе с Минздравом будут менять систему оценки качества оказания медицинских услуг. Кроме того, он отметил, что в этом процессе будут участвовать в том числе и профессиональные ассоциации. История обращений граждан и соответствующая реакция на них Национальной службы здоровья будет публиковаться на сайте Национальной службы здоровья, отметил председатель НСЗУ.

Теги: Здоровье Новости Украины Медицина Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 канал
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