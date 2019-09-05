В Украине заработал Антикоррупционный суд: сколько дел успеют закрыть до конца года

5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Судьи готовы к работе и рвутся рассматривать дела. В частности, до конца года могут закрыть около 25 дел.

Вероятно, международным партнерам могли дать обещание до конца года закрыть 25 дел, рассказывает исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

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Я не думаю, что это зафиксировано в наших обязательствах, и так не должно быть. Однако судьи понимают, что на них есть условное давление со стороны власти, международных партнеров и общества, которое уже несколько лет ждет, когда коррупционеры будут наказаны. Благодаря международным экспертам, нам удалось обеспечить добропорядочных судей. Поэтому они готовы и рвутся в бой, готовы рассматривать дела,

– заявила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Главные ожидания от нового суда – что он сразу начнет быстро, качественно и эффективно действовать. Однако судьи до сих пор ждут решения парламента. Президент Владимир Зеленский еще 8-го июля внес законопроект, который должен сосредоточить суд исключительно на делах топ-коррупции. Если парламент примет законопроект, в Высший антикоррупционный суд поступят дела топ-коррупционеров и НАБУ, которых около 200.

В противном случае, в суд поступит свыше 2000 дел из разных судебных учреждений и полиции. Такое количество дел автоматически заблокирует работу суда. Это связано с тем, что количество отобранных судей никак не сможет разобрать и половину дел до конца года.

Закон не говорит, что судебное решение должно быть в тот же день или через неделю. Но закон говорит, что рассмотрение дела в суде должно было эффективным и непрерывным. Судья не должен переходить к другому делу, пока не закончит текущее... Я думаю, что к Новому году уже могут появиться первые приговоры Антикоррупционного суда,

– добавила Галина Чижик.

Как будет работать Антикоррупционный суд

Он будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации.

Высший антикоррупционный суд в целом насчитывает 38 судей, а именно:

27 судей первой инстанции;

11 судей апелляционной палаты;

Его председателем стала 37-летняя Ольга Танасевич. Она, как и любой глава Антикоррупционного суда, должна занимать должность 3 года.

Высший антикоррупционный суд будет работать в Киеве рядом с НАБУ и САП, по адресу проспект Победы, 41.

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Какие дела будет рассматривать Высший антикоррупционный суд / инфографика 24 канала