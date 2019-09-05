10:04
5 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски
      Вєсті Кремля
      21:52, 4 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, 4 сентября
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В Украине заработал Антикоррупционный суд: сколько дел успеют закрыть до конца года

      278 Читати новину українською
      Заработал Антикоррупционный суд
      Заработал Антикоррупционный суд / Слово и дело

      5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Судьи готовы к работе и рвутся рассматривать дела. В частности, до конца года могут закрыть около 25 дел.

      Вероятно, международным партнерам могли дать обещание до конца года закрыть 25 дел, рассказывает исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

      Читайте также: Зеленский собирается еженедельно лишать недостойных судей мантий

      Я не думаю, что это зафиксировано в наших обязательствах, и так не должно быть. Однако судьи понимают, что на них есть условное давление со стороны власти, международных партнеров и общества, которое уже несколько лет ждет, когда коррупционеры будут наказаны. Благодаря международным экспертам, нам удалось обеспечить добропорядочных судей. Поэтому они готовы и рвутся в бой, готовы рассматривать дела,
      – заявила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

      Главные ожидания от нового суда – что он сразу начнет быстро, качественно и эффективно действовать. Однако судьи до сих пор ждут решения парламента. Президент Владимир Зеленский еще 8-го июля внес законопроект, который должен сосредоточить суд исключительно на делах топ-коррупции. Если парламент примет законопроект, в Высший антикоррупционный суд поступят дела топ-коррупционеров и НАБУ, которых около 200.

      В противном случае, в суд поступит свыше 2000 дел из разных судебных учреждений и полиции. Такое количество дел автоматически заблокирует работу суда. Это связано с тем, что количество отобранных судей никак не сможет разобрать и половину дел до конца года.

      Закон не говорит, что судебное решение должно быть в тот же день или через неделю. Но закон говорит, что рассмотрение дела в суде должно было эффективным и непрерывным. Судья не должен переходить к другому делу, пока не закончит текущее... Я думаю, что к Новому году уже могут появиться первые приговоры Антикоррупционного суда,
      – добавила Галина Чижик.

      Как будет работать Антикоррупционный суд

      Он будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации.

      Высший антикоррупционный суд в целом насчитывает 38 судей, а именно:

      • 27 судей первой инстанции;
      • 11 судей апелляционной палаты;

      Его председателем стала 37-летняя Ольга Танасевич. Она, как и любой глава Антикоррупционного суда, должна занимать должность 3 года.

      Высший антикоррупционный суд будет работать в Киеве рядом с НАБУ и САП, по адресу проспект Победы, 41.

      Читайте также: Сдал коррупционера – получил 10%: кто будет иметь право на вознаграждение

      В Україні запрацював вищий антикорупційний суд
      Какие дела будет рассматривать Высший антикоррупционный суд / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      10592
      Автор: Анастасия Кушпит, Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины НАБУ Антикоррупционный суд Коррупция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 09:04 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 448
      Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      сегодня , 08:40 Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      Блог Медіа 186
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      4 сентября , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      930
      Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      сегодня , 07:14 Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      Світлана Попова 2061
      Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      4 сентября , 22:00 Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2898
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук