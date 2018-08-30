В Украине заработал электронный реестр перевозчиков: что это такое и как им пользоваться

Водитель маршрутки говорит за рулем по телефону, нарушает правила дорожного движения или берет слишком много пассажиров – 30 августа на недобросовестного перевозчика можно пожаловаться онлайн в электронном кабинете.

Сервис представило Министерство инфраструктуры.

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Отныне получить, изменить или аннулировать лицензию можно будет онлайн. А значит и коррупцию удастся преодолеть, надеется министр инфраструктуры.

Для многих операций не надо будет идти за разными справками просить различных клерков, а просто получить удобный продукт для вашего бизнеса одним кликом,

– прокомментировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

А еще маршрутки станут безопаснее, убежден Владимир Омелян. Ведь пассажиры смогут проверять, имеет ли перевозчик лицензию. А на недобросовестных маршрутчиков пожаловаться смогут тоже онлайн.

В онлайн-режиме пассажир может предоставить жалобу "Укртрансбезопасности". Параллельно мы можем внести изменения в нормативную базу для того, чтобы это была нормальная правильная реакция с нашей стороны,

– сказал и.о. главы "Укртрансбезпекы" Вячеслав Дидковский.

Туда рекомендуют жаловаться на водителей, которые превышают скорость, разговаривают по телефону или берут слишком много пассажиров. Тех, кто ездит без лицензии или нарушает правила перевозок обещают штрафовать и снимать с маршрутов.

"Это штрафы в каждом случае, это фиксация правонарушений. И это будут проблемы у этого перевозчика, это мы гарантируем", – отметил Омелян.

Об электронном кабинете заговорили месяц назад, после того, как на Житомирщине в аварию попала маршрутка с пассажирами. Тогда погибли десять человек, еще десять травмированы. Тогда же министр инфраструктуры заявил, с начала года все маршрутки, которые переработаны с грузовиков в пассажирские, у перевозчиков конфискуют. А таких немало на междугородных маршрутах. Водители только пожимают: ездить на таких позволило государство.

Но пока, несмотря на проверки, угрозы чиновников и электронные кабинеты, на дорогах Украины тысячи переделанных из грузовых микроавтобусов, которые на маршрут отправляются переполненными людьми.