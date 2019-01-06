20:32
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      В Украине заработал новый порядок контроля вод

      74 Читати новину українською
      В Украине будут по-новому отслеживать качество вод
      В Украине будут по-новому отслеживать качество вод / resource.com.ua

      С 1 января 2019 года вступил в силу новый Порядок осуществления государственного мониторинга вод, одобренный Кабинетом министров Украины осенью 2018 года.

      Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

      Читайте также: Как продукты, купленные на улице, могут разрушить ваше здоровье

      Отмечается, что отныне мониторинг вод в Украине будет происходить по европейским стандартам. Новый порядок снимает дублирование функций между различными субъектами мониторинга, предусматривает четкую процедуру и системный подход к отслеживанию состояния наземных, подземных, морских вод.

      Новая система мониторинга поверхностных, подземных и морских вод предусматривает:

      1. Четкое распределение обязанностей между организациями, которые измеряют показатели, без дублирования полномочий;
      2. Расширенный список биологических, гидроморфологических, химических и физико-химических показателей для мониторинга;
      3. Введен шестилетний цикл мониторинга;
      4. Введена классификация состояния вод: 5 классов экологического состояния и 2 класса химического состояния;
      5. Увеличение количества пунктов мониторинга вод с сотен до нескольких тысяч.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Экология Министерство экологии
      Источник: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 20:04 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 22029
      Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      103
      Последствия Томоса для РФ, связь Путина со взрывами в Магнитогорске – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Последствия Томоса для РФ, связь Путина со взрывами в Магнитогорске – топ-5 видео недели
      267
      Как встречают Сочельник в Западной Украине: традиции, которые сохранились
      сегодня , 18:38 Как встречают Сочельник в Западной Украине: традиции, которые сохранились
      Анна Косинська 2 2962
      Что символизируют 12 блюд на Святвечер
      сегодня , 17:31 Что символизируют 12 блюд на Святвечер
      8528
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января 2018 , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук