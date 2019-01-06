В Украине заработал новый порядок контроля вод
С 1 января 2019 года вступил в силу новый Порядок осуществления государственного мониторинга вод, одобренный Кабинетом министров Украины осенью 2018 года.
Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.
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Отмечается, что отныне мониторинг вод в Украине будет происходить по европейским стандартам. Новый порядок снимает дублирование функций между различными субъектами мониторинга, предусматривает четкую процедуру и системный подход к отслеживанию состояния наземных, подземных, морских вод.
Новая система мониторинга поверхностных, подземных и морских вод предусматривает:
- Четкое распределение обязанностей между организациями, которые измеряют показатели, без дублирования полномочий;
- Расширенный список биологических, гидроморфологических, химических и физико-химических показателей для мониторинга;
- Введен шестилетний цикл мониторинга;
- Введена классификация состояния вод: 5 классов экологического состояния и 2 класса химического состояния;
- Увеличение количества пунктов мониторинга вод с сотен до нескольких тысяч.
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