В Украине заработал новый порядок контроля вод

С 1 января 2019 года вступил в силу новый Порядок осуществления государственного мониторинга вод, одобренный Кабинетом министров Украины осенью 2018 года.

Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

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Отмечается, что отныне мониторинг вод в Украине будет происходить по европейским стандартам. Новый порядок снимает дублирование функций между различными субъектами мониторинга, предусматривает четкую процедуру и системный подход к отслеживанию состояния наземных, подземных, морских вод.

Новая система мониторинга поверхностных, подземных и морских вод предусматривает:

Четкое распределение обязанностей между организациями, которые измеряют показатели, без дублирования полномочий; Расширенный список биологических, гидроморфологических, химических и физико-химических показателей для мониторинга; Введен шестилетний цикл мониторинга; Введена классификация состояния вод: 5 классов экологического состояния и 2 класса химического состояния; Увеличение количества пунктов мониторинга вод с сотен до нескольких тысяч.

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