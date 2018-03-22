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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В Украине заработала электронная система еHealth: как она упростит жизнь украинцев

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Благодаря электронной системе еHealth в Украине стало возможным попасть к врачу без бумажной карты. Пациенты в Интернете регистрируются, вводят свои данные и забывают об утерянных или утраченных бумажных карточках. Правда это пока только тестовый режим программы.

Электронная система будет работать в тестовом режиме до апреля этого года, а с 1 августа зарплата врачей будет зависеть от количества деклараций, зарегистрированных в системе.

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А вот пациентам, чтобы получить свой медицинский онлайн-паспорт, сначала нужно заключить договор с выбранным врачом. А потом он зарегистрирует вашу декларацию в системе. Таким образом государство оплачивает врачу за каждого пациента, а тот в свою очередь может воспользоваться бесплатными медицинскими услугами и проконсультироваться у любого врача области.

Эта программа создана для того, чтобы переходить на электронные карты. Мы можем увидеть все данные пациента, и нам не нужно расспрашивать его об истории болезни, если он пришел к другому врачу, который его не знает,
– поделилась семейная медсестра Ольга Апшай.

От бумажных карточек пока не отказываются. На электронные носители будут переходить постепенно, объясняют врачи. И добавляют: смогут выписывать электронные рецепты, которые нельзя будет ни потерять, ни подделать.

Рецепт, выписанный в больнице, будет доступен работнику аптеки, и при обращении пациента, при получении лекарств рецепт будет погашен и, таким образом, мы сможем контролировать даже лекарства,
– рассказал консультант по информационным технологиям субпроекта Всемирного банка Дмитрий Киращук.

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Электронную систему уже презентовали на Волыни, в Виннице, Харькове, Полтаве, Сумах, Краматорске, Николаеве, Белой Церкви, Кропивницком и Киеве. Сейчас в eHealth зарегистрировано более 700 медицинских учреждений, 5 тысяч врачей и около 30 тысяч деклараций с пациентами со всей Украины. Систему создают украинские ИТ-специалисты за счет международных доноров – Всемирного банка, правительств США и Канады, Глобального Фонда и других.

Теги: Новости Украины Лечение
Источник: 24 Канал
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