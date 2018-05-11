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В Украине зарегистрировали новый лекарственный препарат

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В Украине зарегистрировали новый лекарственный препарат
В Украине зарегистрировали новый лекарственный препарат / thecraftongroup.com

Министерство здравоохранения утвердило приказ о регистрации лекарств, необходимых для лечения некоторых видов онкозаболеваний у детей.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook, отметив, что противоопухолевый препарат "Космеген" до сих пор никогда не был зарегистрирован в Украине.

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"Родители и врачи больных детей боялись услышать название этого препарата, ведь это означало, что срочно нужно искать возможность его достать – выезжать за границу или обращаться за помощью к волонтерам", – сказала она.

По словам Супрун, пока нет никаких альтернатив "Космегену" и без него ребенок не получит должного эффекта от лечения. Кроме того, единица препарата стоит около 150-200 евро – в зависимости от страны.

Чтобы препарат прошел регистрацию и государство могло обеспечивать лечением больше детей бесплатно, мы включили "Космеген" в централизованные закупки через международные организации,
– отметила Супрун.

 

Теги: Дети Здоровье Медицина Лекарства Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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