В Украине зарегистрировали новый лекарственный препарат

Министерство здравоохранения утвердило приказ о регистрации лекарств, необходимых для лечения некоторых видов онкозаболеваний у детей.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook, отметив, что противоопухолевый препарат "Космеген" до сих пор никогда не был зарегистрирован в Украине.

Читайте также: Популярное обезболивающее аспирин может вызвать рак, – ученые

"Родители и врачи больных детей боялись услышать название этого препарата, ведь это означало, что срочно нужно искать возможность его достать – выезжать за границу или обращаться за помощью к волонтерам", – сказала она.

По словам Супрун, пока нет никаких альтернатив "Космегену" и без него ребенок не получит должного эффекта от лечения. Кроме того, единица препарата стоит около 150-200 евро – в зависимости от страны.

Чтобы препарат прошел регистрацию и государство могло обеспечивать лечением больше детей бесплатно, мы включили "Космеген" в централизованные закупки через международные организации,

– отметила Супрун.