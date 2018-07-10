В Украине зарегистрировали третий случай опасной инфекции

На Киевщине зафиксировали третий в Украине случай заболевания дифтерией – инфекцию подцепил 15-летний подросток. Дифтерия опаснее кори, ведь смертность от этой инфекции составляет 50%.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины на странице в Facebook.

"Ребенку ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние стабильное, сейчас он находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больницы. "Боярка", – говорится в сообщении.

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В Центре общественного здоровья напомнили, что в случае заболевания дифтерией необходимым является введение антитоксической противодифтерийной сыворотки, которая нейтрализует действие дифтерийного токсина.

Кроме того, в Минздраве в очередной раз напомнили быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым, которая предоставляется бесплатно. Ведь дифтерия передается воздушно-капельным путем.

К слову, в Украине появился обновленный календарь прививок, вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной и ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

Что такое дифтерия?

Это острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом. Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

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