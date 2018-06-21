В Украине зарегистрировали второй случай дифтерии

В городе Рубежное на Луганщине зафиксировали второй случай дифтерии с начала 2018 года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинировать детей и ревакцинировать взрослых.

Минздрав информирует, что уровень вакцинации остается низким – только половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 месяцев 2017 года, и меньше половины – взрослых.

К слову, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины информирует, что с 12 июня по 19 июня 1401 человек заболел корью.

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