В Украине зарегистрировали второй за неделю случай опасной африканской болезни

В декабре 2018 года зарегистрирован второй завозной случай малярии у студента, который прибыл на учебу в вуз Харькова из Федеративной Республики Нигерии.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Читайте также: В Украине зафиксировали случай опасной африканской болезни

В ведомстве отметили, что 17 декабря у больного появились жалобы на слабость, озноб, повышение температуры тела до 37,5 0С.

Малярия или "болотная лихорадка" – что это? Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых "малярийных комаров". 80-90% пациентов, подхвативших тропическую малярию, умирают.

18 декабря студент обратился в коммунальное некоммерческое предприятие "Городская студенческая больница" Харьковского городского совета, где у больного, при обследовании были обнаружены возбудители малярии.

Его госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу, где в ходе клинического дообследования диагноз подтвердили. За текущий период 2018 года в Харьковской области зарегистрирован 12-й случай малярии.

Малярия – симптомы Лихорадка

Озноб;

Головная боль;

Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени)

Сильное потоотделение;

Диарея

Ломота в суставах;

Повышение температуры тела

Анемия

Тошнота, рвота.

Читайте также: Почему малярия так опасна: симптомы, профилактика и лечение

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.