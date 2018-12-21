В Украине зарегистрировали второй за неделю случай опасной африканской болезни
В декабре 2018 года зарегистрирован второй завозной случай малярии у студента, который прибыл на учебу в вуз Харькова из Федеративной Республики Нигерии.
Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.
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В ведомстве отметили, что 17 декабря у больного появились жалобы на слабость, озноб, повышение температуры тела до 37,5 0С.
18 декабря студент обратился в коммунальное некоммерческое предприятие "Городская студенческая больница" Харьковского городского совета, где у больного, при обследовании были обнаружены возбудители малярии.
Его госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу, где в ходе клинического дообследования диагноз подтвердили. За текущий период 2018 года в Харьковской области зарегистрирован 12-й случай малярии.
Озноб;
Головная боль;
Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени)
Сильное потоотделение;
Диарея
Ломота в суставах;
Повышение температуры тела
Анемия
Тошнота, рвота.
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