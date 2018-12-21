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      В Украине зарегистрировали второй за неделю случай опасной африканской болезни

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      В Украине зафиксировали второй случай малярии за неделю
      В Украине зафиксировали второй случай малярии за неделю / healthapple.info

      В декабре 2018 года зарегистрирован второй завозной случай малярии у студента, который прибыл на учебу в вуз Харькова из Федеративной Республики Нигерии.

      Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

      Читайте также: В Украине зафиксировали случай опасной африканской болезни

      В ведомстве отметили, что 17 декабря у больного появились жалобы на слабость, озноб, повышение температуры тела до 37,5 0С.

       
      Малярия или "болотная лихорадка" – что это?
      Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых "малярийных комаров". 80-90% пациентов, подхвативших тропическую малярию, умирают.

      18 декабря студент обратился в коммунальное некоммерческое предприятие "Городская студенческая больница" Харьковского городского совета, где у больного, при обследовании были обнаружены возбудители малярии.

      Его госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу, где в ходе клинического дообследования диагноз подтвердили. За текущий период 2018 года в Харьковской области зарегистрирован 12-й случай малярии.

       
      Малярия – симптомы
      Лихорадка
      Озноб;
      Головная боль;
      Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени)
      Сильное потоотделение;
      Диарея
      Ломота в суставах;
      Повышение температуры тела
      Анемия
      Тошнота, рвота.

      Читайте также: Почему малярия так опасна: симптомы, профилактика и лечение

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Инфекция Медицина Новости Харькова Лечение
      Источник: Здоров'я 24
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