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      В Украине землю будут продавать через интернет: Рада сделала первый шаг

      12 Читати новину українською
      Продажа земли на электронных аукционах
      Продажа земли на электронных аукционах / agropolit.com

      Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2195, который позволит продавать земли в электронных аукционах в интернете в режиме реального времени. Таким образом будут продавать земли как государственной, так и коммунальной собственности.

      Согласно законопроекту, результатами электронных торгов будут заключать договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.

      К теме: В Украине выведут из госсобственности земли за пределами НП и ликвидируют Госгеокадастр

      При этом в отличие от действующего законодательства, земельные торги будут проходить в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки.

      Законопроект также предлагает автоматизировать ряд процессов:

      • ставок участников торгов,
      • подачи заявок на участие,
      • публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

      Что такое суперфиций?Право пользования чужим земельным участком для застройки, отдельный вид прав на чужие вещи.

      Что такое эмфитевзис?Право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд. Право удостоверяется договором между собственником участка и тем, кто хочет пользоваться этим участком.

      Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект 2178-10З, отменяющий запрет на продажу земли. Если документ одобрят во втором чтении, то с 1 октября 2020 года можно будет продавать землю сельскохозяйственного назначения, причем любой формы собственности – государственной или частной. Купить землю можно будет на публичных прозрачных торгах.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Интернет Аукцион Законодательство Рынок земли
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