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      В Украине значительно подорожали лекарства

      59 Читати новину українською
      Рост цен на лекарства 2018
      В Украине выросла цена на лекарства / zagranitsa.com

      С начала года в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 5,1%. Больше всего подорожали антибиотики.

      Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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      Отмечается, что подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

      Украинские антибиотики  выросли в цене на 7,6% – до 15,57 гривен за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные – на 5,07% – до 103,35 гривен за 10 таблеток (капсул).

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      В Украине значительно выросла цена на лекарства

      Отечественные сосудорасширяющие средства подорожали на 3,5% – до 10,1 гривен, импортные сосудорасширяющие средства – на 3,1%, до 47,9 гривен (по 10 таблеток, капсул, ред.).

      Также выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: отечественных – на 3,2%, до 7,63 гривен, импортных – на 8,3%, до 13,58 гривен (за единицу).

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Медицина Деньги
      Источник: Здоров'я 24
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