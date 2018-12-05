В Украине значительно подорожали лекарства
С начала года в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 5,1%. Больше всего подорожали антибиотики.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
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Отмечается, что подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.
Украинские антибиотики выросли в цене на 7,6% – до 15,57 гривен за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные – на 5,07% – до 103,35 гривен за 10 таблеток (капсул).
В Украине значительно выросла цена на лекарства
Отечественные сосудорасширяющие средства подорожали на 3,5% – до 10,1 гривен, импортные сосудорасширяющие средства – на 3,1%, до 47,9 гривен (по 10 таблеток, капсул, ред.).
Также выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: отечественных – на 3,2%, до 7,63 гривен, импортных – на 8,3%, до 13,58 гривен (за единицу).
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