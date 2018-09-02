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В Украине значительно вырос объём инвестиций

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Инвестиции
Инвестиции / ar.volyn.ua

Объем капитальных инвестиций в Украине за первое полугодие вырос более чем на 26%.

Об этом сообщает Ukraine Now со ссылкой на Государственную службу статистики.

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Отмечается, что предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования освоено 206,9 миллиардов гривен капитальных инвестиций, что на 26,5% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2017року.

"Весомые доли капитальных инвестиций освоены в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства – 48,1% всех инвестиций, в здания и сооружения – 40,0%. На капитальный ремонт активов направлено 14,6 млрд капитальных инвестиций (7,1 % от общего объема)", – говорится в сообщении.

Капитальные инвестиции в промышленность составили 71,6 миллиардов гривен, что на 34,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.


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Теги: Новости Украины Новости политики Инвестиции
Источник: 24 Канал
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