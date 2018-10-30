В Украине значительно выросла средняя зарплата, – Госстат

Размер средней номинальной зарплаты в Украине в сентябре 2018 года составил 9042 гривен в месяц. Таким образом, за год этот показатель вырос на 23%.

Об этом говорится в исследовании Государственной службы статистики.

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Отмечается, что средняя заработная плата в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Самый высокий уровень оплаты труда в финансовой и страховой сфере. Там средняя зарплата составляет 15,9 тысяч гривен в месяц. Самая низкая средняя заработная плата в сфере медицины – 5,7 тысяч гривен в месяц.

Самые большие зарплаты в Киеве. В среднем там получают 13,6 тысяч гривен в месяц. Самые низкие зарплаты в Тернопольской и Черновицкой областях около 7 тысяч гривен в месяц.



В Украине выросла средняя зарплата

В начале октября глава правительства Владимир Гройсман заявил, что в декабре 2018 года средняя зарплата в Украине достигнет 10 тысяч гривен.