В украинских больницах создадут условия для обучения детей

В Украине с 2019 года дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут учиться по школьной программе в больницах.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Пока это касается областных больниц, но к этой программе смогут присоединиться также и районные медучреждения. Соответствующее положение разработали министерства здравоохранения и образования.

Ульяна Супрун “Главные условия – желание ребенка учиться, согласие родителей и разрешение от врача. Для того, чтобы начать обучение, родители или законные представители ребенка должны написать заявление”.

По ее словам, занятия и их продолжительность будут спланированы в зависимости от состояния здоровья ребенка и рекомендаций врача. Уроки будут идти по школьной программе, учащиеся будут получать оценки и сдавать аттестацию.

Обучение в больницах будет добровольным

Она добавила, что руководство медучреждения должно обеспечить помещение для классной комнаты, создать надлежащие условия для занятий и определить координатора учебного процесса.

Ульяна Супрун “Контролем качества образования будет заниматься директор соответствующей школы. Директор будет определять координатора учебного процесса от школы. Он будет следить за наличием учебников, образовательных ресурсов и сервисов, расписанием занятий и т. п”.

Супрун подчеркнула, что это лишь предложение, а не прямая обязанность для каждого больного ребенка. Все случаи родители и врачи должны рассматривать индивидуально.

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