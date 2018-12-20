В украинских больницах создадут условия для обучения детей
В Украине с 2019 года дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут учиться по школьной программе в больницах.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Пока это касается областных больниц, но к этой программе смогут присоединиться также и районные медучреждения. Соответствующее положение разработали министерства здравоохранения и образования.
По ее словам, занятия и их продолжительность будут спланированы в зависимости от состояния здоровья ребенка и рекомендаций врача. Уроки будут идти по школьной программе, учащиеся будут получать оценки и сдавать аттестацию.
Обучение в больницах будет добровольным
Она добавила, что руководство медучреждения должно обеспечить помещение для классной комнаты, создать надлежащие условия для занятий и определить координатора учебного процесса.
Супрун подчеркнула, что это лишь предложение, а не прямая обязанность для каждого больного ребенка. Все случаи родители и врачи должны рассматривать индивидуально.
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