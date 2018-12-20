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      В украинских больницах создадут условия для обучения детей

      7 Читати новину українською
      Дети смогут учиться в больницах
      Дети смогут учиться в больницах / uk.etcetera.media

      В Украине с 2019 года дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут учиться по школьной программе в больницах.

      Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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      Пока это касается областных больниц, но к этой программе смогут присоединиться также и районные медучреждения. Соответствующее положение разработали министерства здравоохранения и образования.

       
      Ульяна Супрун
      “Главные условия – желание ребенка учиться, согласие родителей и разрешение от врача. Для того, чтобы начать обучение, родители или законные представители ребенка должны написать заявление”.

      По ее словам, занятия и их продолжительность будут спланированы в зависимости от состояния здоровья ребенка и рекомендаций врача. Уроки будут идти по школьной программе, учащиеся будут получать оценки и сдавать аттестацию.

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      Она добавила, что руководство медучреждения должно обеспечить помещение для классной комнаты, создать надлежащие условия для занятий и определить координатора учебного процесса.

       
      Ульяна Супрун
      “Контролем качества образования будет заниматься директор соответствующей школы. Директор будет определять координатора учебного процесса от школы. Он будет следить за наличием учебников, образовательных ресурсов и сервисов, расписанием занятий и т. п”.

      Супрун подчеркнула, что это лишь предложение, а не прямая обязанность для каждого больного ребенка. Все случаи родители и врачи должны рассматривать индивидуально.

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      Теги: Здоровье Медицина Ульяна Супрун Лечение Образование
      Источник: Здоров'я 24
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