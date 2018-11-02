В украинских хранилищах рекордно выросли запасы газа

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составили 17,1 миллиардов кубометров, что является рекордным уровнем за последние 4 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Читайте также: Правительство передало значительную часть автопарка "Нафтогаза" на нужды военных

"Мы фиксируем рекордный показатель запасов газа в подземных хранилищах. Сейчас в ПХГ 17,1 миллиардов кубических метров газа – это наибольший объем перед стартом отопительного сезона за последние 4 года", – сообщает компания.

В "Нафтогазе" отметили, что прошлый сезон начался с 16,8 миллиардов кубических метров газа, а закончился – на уровне 7,4 миллиардов кубических метров.



Запасы газа в украинских хранилищах

Напомним, в четверг, 1 ноября, цена на газ для населения Украины выросла на 23,5%, а именно до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение ранее приняли на переговорах Кабмина с МВФ.