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У украинских пользователей возникли проблемы с Facebook

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У пользователей возникли проблемы с Facebook
У пользователей возникли проблемы с Facebook / Фото из открытых источников

22 марта у пользователей Facebook возникли проблемы с загрузкой сайта. В частности, сбой возник и у пользователей в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на профильном сайте DownDetector.

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Кроме Украины проблемы появились у пользователей из Германии, а также из Греции, Молдовы и Болгарии.

Так, половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, что вообще не могут получить доступ к сайту. 35% пользователей могут зайти только на стартовую страницу, у остальных – не загружаются изображения.

Что случилось с соцсетью пока неизвестно. При этом комментаторы на сайте DownDetector предположили, что их проблемы связаны с региональным провайдером.

В українських користувачів виникли проблеми з Facebook

Где возникли проблемы с Facebook

Теги: Техно Facebook Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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