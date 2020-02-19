В украинских селах хотят создать 200 тысяч новых рабочих мест

В Кабмине сообщили, что в течение следующих 5 лет планируют сравнять уровень зарплат в городах и селах. А также создать 200 тысяч новых рабочих мест в украинских селах.

Правительство представило стратегию развития сельских территорий. Об этом сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

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По его словам, агропромышленный комплекс развивается, однако украинские села все еще не имеют достаточно ресурсов, чтобы быть успешными.

К 2024 году планируется создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе,

– заявил министр.

А также добавил, что в течение 5 лет правительство хочет уравнять уровень средней зарплаты в селах и городах.

Больше возможностей для села планируют открыть через:

привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство;

увеличение перечня программ государственной поддержки;

создание специального фонда;

бизнес-инкубаторы для 5 тысяч участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия;

новые механизмы для кооперации;

поддержку производителей органической продукции;

мероприятия ОТГ для повышения комфорта жителей.

Также в планах правительства легализовать и уменьшить бюрократию в тех видах трудовых отношений, которые сейчас вне закона. В частности, речь идет о сезонных работах.

"Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми", – заключил Милованов.



Стратегия развития украинских сел / Фейсбук Тимофея Милованова