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      В украинских селах хотят создать 200 тысяч новых рабочих мест

      - Читати новину українською
      Милованов рассказал о планах, как сделать богатыми села / glavcom.ua

      В Кабмине сообщили, что в течение следующих 5 лет планируют сравнять уровень зарплат в городах и селах. А также создать 200 тысяч новых рабочих мест в украинских селах.

      Правительство представило стратегию развития сельских территорий. Об этом сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

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      По его словам, агропромышленный комплекс развивается, однако украинские села все еще не имеют достаточно ресурсов, чтобы быть успешными.

      К 2024 году планируется создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе,
      – заявил министр.

      А также добавил, что в течение 5 лет правительство хочет уравнять уровень средней зарплаты в селах и городах.

      Больше возможностей для села планируют открыть через:

      • привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство;
      • увеличение перечня программ государственной поддержки;
      • создание специального фонда;
      • бизнес-инкубаторы для 5 тысяч участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия;
      • новые механизмы для кооперации;
      • поддержку производителей органической продукции;
      • мероприятия ОТГ для повышения комфорта жителей.

      Также в планах правительства легализовать и уменьшить бюрократию в тех видах трудовых отношений, которые сейчас вне закона. В частности, речь идет о сезонных работах.

      "Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми", – заключил Милованов.

      розвиток села
      Стратегия развития украинских сел / Фейсбук Тимофея Милованова

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Сельское хозяйство Зарплата Деньги Тимофей Милованов – новости Министерство экономического развития и торговли
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