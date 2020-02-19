В украинских селах хотят создать 200 тысяч новых рабочих мест
В Кабмине сообщили, что в течение следующих 5 лет планируют сравнять уровень зарплат в городах и селах. А также создать 200 тысяч новых рабочих мест в украинских селах.
Правительство представило стратегию развития сельских территорий. Об этом сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.
Читайте также: Как повысить темпы экономического роста: план правительства
По его словам, агропромышленный комплекс развивается, однако украинские села все еще не имеют достаточно ресурсов, чтобы быть успешными.
К 2024 году планируется создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе,
– заявил министр.
А также добавил, что в течение 5 лет правительство хочет уравнять уровень средней зарплаты в селах и городах.
Больше возможностей для села планируют открыть через:
- привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство;
- увеличение перечня программ государственной поддержки;
- создание специального фонда;
- бизнес-инкубаторы для 5 тысяч участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия;
- новые механизмы для кооперации;
- поддержку производителей органической продукции;
- мероприятия ОТГ для повышения комфорта жителей.
Также в планах правительства легализовать и уменьшить бюрократию в тех видах трудовых отношений, которые сейчас вне закона. В частности, речь идет о сезонных работах.
"Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми", – заключил Милованов.
Стратегия развития украинских сел / Фейсбук Тимофея Милованова