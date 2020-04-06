Недостаточно тестов, – как Нью-Йорк борется с коронавирусом
Соединенные Штаты первые в мире по количеству заражений и в Белом Доме ожидают очень много смертей. Какова ситуация в медучреждениях Нью-Йорка?
Я бачу, як в США лікарям складно з ресурсами – і боюсь уявити, що може чекати Україну в разі сильного спалаху. Робота медиків зараз дуже важлива, і кожен може полегшити її, дотримуючись рекомендацій.
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Cирени "швидкої допомоги" в Нью-Йорку цими днями не стихають ні на мить. Дехто тепер називає його "новим Уханем": щодня лише тут виявляють декілька тисяч нових заражень.
"Чи мені страшно? Я стараюсь про це не думати, тому що тоді я б перехотіла йти на роботу", – сміється Ірина Кіт. Їй 28, і вона працює медсестрою в одній з найбільших лікарень Нью-Йорка. Ірина часто усміхається й намагається зберігати піднесений настрій. Втім, синці під очима її видають.
"Я бачила, що в Італії чи навіть в Україні в лікарів є цілі комбінезони. Це так круто! В нас цього нема", – зітхає Ірина. Дівчина розповідає, що в одній з клінік Нью-Йорка медики одягали на себе сміттєві пакети замість комбінезонів. Незабаром медбрат із того відділення заразився коронавірусом і помер.
– А у вашій лікарні багато медиків заразились за цей час?
– Ох, я б також хотіла це знати. Ми не знаємо, нас не тестують.
– Чому?
– Недостатньо тестів.
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В інфекційних відділеннях залишились працювати молоді і здорові. Якщо вони захворіють, то скоріш за все, матимуть легкі симптоми і надалі доглядатимуть за пацієнтами. Але Ірина вважає, що медики не роблять нічого особливого. "З нас тепер усі роблять героїв. Я думаю, що це неправильно. Дуже неправильно. Ми просто робимо свою щоденну роботу".
Повний текст інтерв'ю з українською медсестрою, яка бореться з коронавірусом в Нью-Йорку, читайте на "Голосі Америки".
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