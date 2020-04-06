Недостаточно тестов, – как Нью-Йорк борется с коронавирусом

Соединенные Штаты первые в мире по количеству заражений и в Белом Доме ожидают очень много смертей. Какова ситуация в медучреждениях Нью-Йорка?

Я бачу, як в США лікарям складно з ресурсами – і боюсь уявити, що може чекати Україну в разі сильного спалаху. Робота медиків зараз дуже важлива, і кожен може полегшити її, дотримуючись рекомендацій.

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Cирени "швидкої допомоги" в Нью-Йорку цими днями не стихають ні на мить. Дехто тепер називає його "новим Уханем": щодня лише тут виявляють декілька тисяч нових заражень.