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      В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, – Портников

      11 Читати новину українською
      Андрей Сенченко
      Андрей Сенченко

      Важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность от РФ. Таким является народный депутат Андрей Сенченко.

      Об этом Gazeta.ua сказал публицист Виталий Портников, комментируя вчерашнее заявление Сенченко о выходе из ВО "Батькивщина".

      "Андрей Сенченко опытный политик с большим стажем. Если он принял такое решение, значит имел для этого очевидные политические основания. Сенченко долго сотрудничал с" Батькивщиной ", был в хороших отношениях с Юлией Тимошенко. Поддерживал ее в тяжелые времена. Сейчас политические ориентиры обоих разошлись , так бывает в политике. Интересно, какое решение в продолжении политической и общественной деятельности, карьеры примет для себя Сенченко", – сказал Портников.

      Все зависит не от объединения политических сил, а от тех людей, общественных движений, которые ему доверяют, – отмечает эксперт.

      "Движение, которое он создал в последние годы, достаточно серьезно занималось выдвижением исков к России, как к агрессору. Важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность от РФ и вели с ней планомерную борьбу в юридической плоскости", – сказал Виталий Портников.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина
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