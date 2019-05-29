В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, – Портников

Важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность от РФ. Таким является народный депутат Андрей Сенченко.

Об этом Gazeta.ua сказал публицист Виталий Портников, комментируя вчерашнее заявление Сенченко о выходе из ВО "Батькивщина".

"Андрей Сенченко опытный политик с большим стажем. Если он принял такое решение, значит имел для этого очевидные политические основания. Сенченко долго сотрудничал с" Батькивщиной ", был в хороших отношениях с Юлией Тимошенко. Поддерживал ее в тяжелые времена. Сейчас политические ориентиры обоих разошлись , так бывает в политике. Интересно, какое решение в продолжении политической и общественной деятельности, карьеры примет для себя Сенченко", – сказал Портников.

Все зависит не от объединения политических сил, а от тех людей, общественных движений, которые ему доверяют, – отмечает эксперт.

"Движение, которое он создал в последние годы, достаточно серьезно занималось выдвижением исков к России, как к агрессору. Важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность от РФ и вели с ней планомерную борьбу в юридической плоскости", – сказал Виталий Портников.