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В украинской Премьер-лиге по футболу появится "Золотой матч"

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Украинская Премьер-лига регламентировала проведение "Золотого матча"
Украинская Премьер-лига регламентировала проведение "Золотого матча"

В сезоне-2018/19 украинская Премьер-лига регламентировала возможность проведения "Золотого матча".

Если обе команды, которые заняли первое место, имеют в активе одинаковое количество очков, то их место в таблице определяется по количеству набранных очков в личном противостоянии команд, пишет официальный сайт УПЛ.

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Затем будет считаться разница мячей в очных дуэлях. Если и здесь равенство, то дальше будут смотреть на большее количество забитых мячей в личных встречах. И только если даже по этому компоненту не будет определен сильнейший, между командами будет проведен "Золотой матч".

Решение о месте проведения "Золотого матча" будет определяться руководством УПЛ. Команду-хозяина матча будут выбирать путем жеребьевки.

Напомним, что "Золотой матч" уже проводился в УПЛ. Победитель чемпионата Украины в "Золотом матче" был определен в сезоне-2005/06. Тогда матч состоялся в Кривом Роге, а "Шахтер" в дополнительное время обыграл "Динамо" со счетом 2:1.

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Теги: Новости спорта УПЛ
Источник: 24 Канал
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