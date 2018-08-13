В Украину едет миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 6 сентября.

В период с 6 по 19 сентября представители миссии МВФ будут работать в Киеве.

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Об этом сообщил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Он уточнил, что визит миссии происходит за обращения украинской власти.

По обращению украинской власти, миссия Международного валютного фонда посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних экономических событий и экономической политики,

– цитирует представитель Фонда "Интерфакс-Украина".

По словам Люнгмана, среди вопросов, подлежащих обсуждению будет также финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Четырехлетняя программа МВФ для Украины общим объемом примерно 17,4 миллиарда долларов была открыта в марте 2015 года. С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с Фондом из-за так называемого "газового вопроса". МВФ настаивает на повышении цены газа для населения, которая, по разным оценкам, может составлять от 30% до 60%. В украинском правительстве такое резкое повышение считают неоправданным.



В июне 2018 года директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард заявила, что выполнение предпосылки, которая касается цены на газ, является критически важным для завершения текущего просмотра поддерживаемой МВФ программы.