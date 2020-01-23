В Украину не пустили 3 пропутинских политиков из России: причина

Трое пропутинских политиков из России пытались 22-23 января попасть в Украину через аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). Однако украинские пограничники отказали им во въезде.

Государственная пограничная служба сообщает, что один из политиков прибыл в столичный аэропорт рейсом из Лондона утром 23 января.

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Россиянин не смог подтвердить цель своего визита в Украину, поэтому пограничники не пропустили его в нашу страну. После этого мужчина вылетел в Германию.

Как выяснилось, он является представителем провластной политической партии РФ – "Единая Россия" и бывшим мэром одного из областных центров страны-агрессора.

Двое других российских политиков прилетели рейсом из Минска вечером 22 января. Однако они не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" и их вернули обратным рейсом в Беларусь. Россияне убеждали, что едут в Киев якобы для участия в какой-то конференции.

Что интересно, один из этих визитеров также является представителем "Единой России", другой – коммунистической партии РФ.

Сколько россиян не пустили в Украину в 2019 году? Украинские пограничники за 2019 год не пустили на нашу территорию более 7,3 тысячи граждан России. Причинами отказов стали: запрет въезда в Украину, превышение срока пребывания в нашей стране или информация о незаконном посещении оккупированных территорий.