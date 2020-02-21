12:52
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      В Украину не пустили пропагандистов из РФ, которые хотели учить украинцев манипулировать: видео

      - Читати новину українською
      Російські пропагандисти хотіли вчити українців маніпулювати людьми / manager.bg

      Пограничники не разрешили въехать на территорию Украины трем российским пропагандистам. Они прилетели из Минска. В Украине планировали учить желающих, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.

      Россиянам запретили пересекать границу с Украиной в течение 3 лет. Об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

      Обратите внимание: 23 февраля – советский праздник: Нацсовет выступил с предупреждением для СМИ

      Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях – занятия такого содержания планировали преподавать в Киеве российские специалисты, которых пограничники не пустили в аэропорту "Киев",
      – говорится в сообщении.

      В Украину россияне прилетели из Минска.

      Пограничники сообщают, среди них был лектор, который сотрудничает с политическими силами России и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу. Кроме того, мужчина является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. С лекциями на такую тематику он в 2015 году выступал в Крыму.

      "Тогда организаторы – всероссийская организация "Боевое братство", высоко оценили работу тренера и наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк", – отметили в Госпогранслужбе. Вероятно, речь идет о Дмитрии Сидорине, пишет "Украинская правда".

      Отказали во въезде и другому пропагандисту, который планировал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. Этот "СММ-тренер" также незаконно посещал оккупированный Крым. Им может быть Андрей Фрольченков.

      Кроме того, в Жулянах не впустили и редактора службы контента запрещенного в Украине крупнейшего российского поисковика "Яндекс" – Екатерину Дементьеву.

      російські пропагандисти
      Российским пропагандистам запретили пересекать украинскую границу в течение 3 лет / Фото dpsu.gov.ua

      В Украину не впустили трех российских пропагандистов: смотрите видео

       

      Рада слушает отчет правительства: онлайн-трансляция
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Интернет Сеть Запрет въезда россиянам в Украину Кибербезопасность Информационные технологии Новости Киева Госпогранслужба Украина – Россия Российская пропаганда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:51 Прощание с Героями Небесной Сотни: 21 февраля в истории Революции Достоинства
      Юлія Гілей
      сегодня , 12:00 Национальный позор в годовщину Майдана: что показала эвакуация украинцев из Уханя
      Зоя Казанжи
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      20 февраля , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      сегодня , 09:06 Перепись населения с помощью спутников: как это работает и имеет ли смысл в Украине
      Михайло Года
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук