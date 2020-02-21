В Украину не пустили пропагандистов из РФ, которые хотели учить украинцев манипулировать: видео

Пограничники не разрешили въехать на территорию Украины трем российским пропагандистам. Они прилетели из Минска. В Украине планировали учить желающих, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.

Россиянам запретили пересекать границу с Украиной в течение 3 лет. Об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях – занятия такого содержания планировали преподавать в Киеве российские специалисты, которых пограничники не пустили в аэропорту "Киев",

– говорится в сообщении.

В Украину россияне прилетели из Минска.

Пограничники сообщают, среди них был лектор, который сотрудничает с политическими силами России и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу. Кроме того, мужчина является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. С лекциями на такую тематику он в 2015 году выступал в Крыму.

"Тогда организаторы – всероссийская организация "Боевое братство", высоко оценили работу тренера и наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк", – отметили в Госпогранслужбе. Вероятно, речь идет о Дмитрии Сидорине, пишет "Украинская правда".

Отказали во въезде и другому пропагандисту, который планировал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. Этот "СММ-тренер" также незаконно посещал оккупированный Крым. Им может быть Андрей Фрольченков.

Кроме того, в Жулянах не впустили и редактора службы контента запрещенного в Украине крупнейшего российского поисковика "Яндекс" – Екатерину Дементьеву.



Российским пропагандистам запретили пересекать украинскую границу в течение 3 лет / Фото dpsu.gov.ua

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