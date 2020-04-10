В Украину прибудет самолет из ОАЭ с 10 тоннами гуманитарной помощи от COVID-19: перечень

Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с коронавирусом. Защиту первоочередно направят украинским медикам.

Об этом во время брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также перечислил, что включает эта помощь от Объединенных Арабских Эмиратов.

Гуманитарная помощь из ОАЭ: перечень средств защиты

Комбинезоны, необходимые украинским врачам;

Медицинские халаты;

Медицинские маски;

Перчатки;

Бахилы;

Санитайзеры.

Мы очень благодарны ОАЭ за такую поддержку. Мы много в Киеве работали для этого, чтобы такая помощь пришла. Мы вчера до 2 часов утра занимались вопросами, связанными с этим рейсом. И, чтобы он состоялся,

– добавил Кулеба.

Cамолет с гуманитарной помощью от Объединенных Арабских Эмиратов должен прибыть в Киев уже 10 апреля.

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