09:37
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украину прибудет самолет из ОАЭ с 10 тоннами гуманитарной помощи от COVID-19: перечень

      - Читати новину українською
      В Украину прибудет гуманитарная помощь из ОАЭ / Иллюстративное фото

      Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с коронавирусом. Защиту первоочередно направят украинским медикам.

      Об этом во время брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также перечислил, что включает эта помощь от Объединенных Арабских Эмиратов.

      Гуманитарная помощь из ОАЭ: перечень средств защиты

      • Комбинезоны, необходимые украинским врачам;
      • Медицинские халаты;
      • Медицинские маски;
      • Перчатки;
      • Бахилы;
      • Санитайзеры.

      Мы очень благодарны ОАЭ за такую поддержку. Мы много в Киеве работали для этого, чтобы такая помощь пришла. Мы вчера до 2 часов утра занимались вопросами, связанными с этим рейсом. И, чтобы он состоялся,
      – добавил Кулеба.

      Cамолет с гуманитарной помощью от Объединенных Арабских Эмиратов должен прибыть в Киев уже 10 апреля.

      Новость дополняется...

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Дмитрий Кулеба – новости Коронавирус COVID-19 МИД Украины Новости политики Новости Украины Здоровье авиация ОАЭ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      9 апреля , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна
      9 апреля , 22:00 Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post
      Блог Соцмережі