В Украину прибыл американский сенатор, которого не пустили в Россию: фото

Американский сенатор Рон Джонсон и его коллега Крис Мерфи уже в Украине. Политики даже успели провести первую официальную встречу в рамках своего визита.

О нем, кстати, несколько дней назад в своем твиттере сообщил Мерфи. Он заявил, что поскольку в России дорога ему с Джонсоном закрыта, они вскоре посетят Украину. Далее сенаторы отправятся в Косово и Сербию.

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О том, что Джонсон и Мерфи приземлились в Киеве сообщили в посольстве США в Украине.

Мы рады приветствовать сенатора штата Висконсин Рона Джонсона и сенатора Коннектикута Криса Мерфи в Киеве. Здесь они проведут встречи с украинскими чиновниками касательно крепкого партнерства Украины и США,

– говорится в сообщении.

Известно, что первым, с кем встретились американские политики в рамках своего визита, стал генпрокурор Руслан Рябошапка.

Американские сенаторы вместе с генпрокурором Рябошапкой / фото из соцсетей

Разговаривали с главой Генпрокуратуры об антикоррупционных реформах в Украине.

(1/2) We are pleased to welcome Senator Ron Johnson of Wisconsin and Senator Chris Murphy of Connecticut to Kyiv for meetings with Ukrainian officials on the strong #USUkrainePartnership! — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2019

Интересно! В конце августа сенатор США Рон Джонсон сообщил, что не смог получить российскую визу. Реагируя на отказ о въезде со стороны России, Джонсон заявил: путь, который Владимир Путин выбрал для своей страны, это "трагедия исторических масштабов".

Что известно о сенаторе Джонсоне?

Он – американский политик, старший сенатор США от штата Висконсин, глава подкомитета по вопросам внешних отношений Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности. Известный своей поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.



Именно сенатор Джонсон инициировал и поддерживал ряд законодательных актов, которые имеют целью привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. Кроме того, он был одним из инициаторов резолюции сената, призвавшей к более жесткому реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.