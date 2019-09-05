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      В Украину прибыл американский сенатор, которого не пустили в Россию: фото

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      Рон Джонсон
      Рон Джонсон / aol.com

      Американский сенатор Рон Джонсон и его коллега Крис Мерфи уже в Украине. Политики даже успели провести первую официальную встречу в рамках своего визита.

      О нем, кстати, несколько дней назад в своем твиттере сообщил Мерфи. Он заявил, что поскольку в России дорога ему с Джонсоном закрыта, они вскоре посетят Украину. Далее сенаторы отправятся в Косово и Сербию.

       К теме: Россия отказала во въезде американскому сенатору Джонсону, который активно поддерживает Украину

      О том, что Джонсон и Мерфи приземлились в Киеве сообщили в посольстве США в Украине.

      Мы рады приветствовать сенатора штата Висконсин Рона Джонсона и сенатора Коннектикута Криса Мерфи в Киеве. Здесь они проведут встречи с украинскими чиновниками касательно крепкого партнерства Украины и США,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что первым, с кем встретились американские политики в рамках своего визита, стал генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Рябошапка Рон ДжонсонАмериканские сенаторы вместе с генпрокурором Рябошапкой / фото из соцсетей

      Разговаривали с главой Генпрокуратуры об антикоррупционных реформах в Украине.

      Интересно! В конце августа сенатор США Рон Джонсон сообщил, что не смог получить российскую визу. Реагируя на отказ о въезде со стороны России, Джонсон заявил: путь, который Владимир Путин выбрал для своей страны, это "трагедия исторических масштабов".

      Что известно о сенаторе Джонсоне?
      Он – американский политик, старший сенатор США от штата Висконсин, глава подкомитета по вопросам внешних отношений Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности. Известный своей поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.

      Именно сенатор Джонсон инициировал и поддерживал ряд законодательных актов, которые имеют целью привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. Кроме того, он был одним из инициаторов резолюции сената, призвавшей к более жесткому реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия ГПУ Руслан Рябошапка Новости США
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