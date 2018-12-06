В Украину прибыла советник заместителя главы Пентагона: известна цель приезда

В четверг, 6 декабря, заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для обсуждения вопросов агрессии Российской Федерации и модернизации украинской армии.

Об этом сообщили в посольстве США в Киеве в Twitter.

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Известно, что Лаура Купер прибыла в Украину с важной миссией. Она должна провести консультации с украинскими чиновниками по улучшению украинских вооруженных сил. Кроме того, заместитель министра обороны США обсудит неприемлемую и безрассудную агрессию России.

We welcome Deputy Assistant Secretary of Defense Laura Cooper to Kyiv for consultations with Ukrainian officials to discuss Ukraine’s military modernization and Russia’s unacceptable and reckless aggression. pic.twitter.com/gnChZkRiUS — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 6, 2018

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.