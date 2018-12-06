В Украину прибыла советник заместителя главы Пентагона: известна цель приезда
В четверг, 6 декабря, заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для обсуждения вопросов агрессии Российской Федерации и модернизации украинской армии.
Об этом сообщили в посольстве США в Киеве в Twitter.
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Известно, что Лаура Купер прибыла в Украину с важной миссией. Она должна провести консультации с украинскими чиновниками по улучшению украинских вооруженных сил. Кроме того, заместитель министра обороны США обсудит неприемлемую и безрассудную агрессию России.
Что случилось в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.
28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.