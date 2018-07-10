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В Украину прибудет голливудская звезда Эрик Робертс

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Эрик Робертс станет гостем Одесского кинофестиваля 2018
Эрик Робертс станет гостем Одесского кинофестиваля 2018 / oiff.com.ua

Старший брат Джулии Робертс, Эрик Робертс, приедет в Украину в рамках Одесского международного кинофестиваля, который пройдет 13-21 июля.

Американского актера Эрика Робертса, который также является отцом известной актрисы Эммы Робертс, пригласили в качестве специального гостя на 9-й Одесский кинофестиваль. На Одесском кинофестивале гости смогут увидеть международную звезду и побывать на его творческой встрече 14 июля.

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За свою творческую карьеру 62-летний актер сыграл в более 500 фильмах и появился в более чем 100 спектаклях на Бродвее. Среди самых известных фильмов, в которых он сыграл, является "Одинокие сердца" (1991), "Лучшие из лучших 2" (1993), "Конечный анализ" (1992), "Специалист" (1994), "Темный рыцарь" (2008) и другие.

Американский актер также однажды принял участие в картине украинского режиссера Оксаны Байрак "Аврора" (2006), посвященной трагедии на Чернобыльской АЭС, а недавно снялся в психологическом триллере "Восприятие" украинского режиссера Евгения Ножечкина.

Киноактера также номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Поезд-беглец" (1985) и на "Золотой глобус" за роль в этом же фильме, а также за актерскую игру в фильме "Звезда-80" (1983). Благодаря театральному опыты в спектакле «Сожги это!" Эрик Робертс получил Театральную мировую премию.

Теги: Кино LifeStyle Новости Украины Новости Одессы Голливуд Новости культуры Фестивали
Источник: 24 Канал
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