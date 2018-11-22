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      В Украину пришел грипп: сколько зафиксировано случаев заболевания

      17 Читати новину українською
      Грипп в Украине
      Грипп в Украине / kurs.if.ua

      За прошедшую неделю впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне – на 17,5 % меньше эпидемического порога по Украине.

      Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

      Читайте также: Грипп в Украине: в Киеве резко возросла заболеваемость среди детей

      Отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе составляет 428,2 человек на 100 тысяч населения.

      В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболевшим 164 826 человек, из них 68% дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7 % и 8,0 % соответственно,
      – говорится в сообщении.

       

       
      Грипп - симптомы

      высокая температура, которая держится минимум пять дней;

      лихорадка;

      головная боль;

      ломота в мышцах и суставах;

      астения;

      потеря аппетита, возможно, тошнота;

      кашель, который может длиться более двух недель;

      насморк.

      В ведомстве сообщили, что летальные случаи пока не зарегистрированы. Исследовано 64 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп, в одном случае определена РНК вируса гриппа типа А не субтипованный.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоров'я.

      Теги: Медицина Лечение Министерство здравоохранения Украины Грипп в Украине
      Источник: 24 канал
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