В Украину пришел грипп: сколько зафиксировано случаев заболевания

За прошедшую неделю впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне – на 17,5 % меньше эпидемического порога по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

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Отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе составляет 428,2 человек на 100 тысяч населения.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболевшим 164 826 человек, из них 68% – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7 % и 8,0 % соответственно,

– говорится в сообщении.

Грипп - симптомы высокая температура, которая держится минимум пять дней; лихорадка; головная боль; ломота в мышцах и суставах; астения; потеря аппетита, возможно, тошнота; кашель, который может длиться более двух недель; насморк.

В ведомстве сообщили, что летальные случаи пока не зарегистрированы. Исследовано 64 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп, в одном случае определена РНК вируса гриппа типа А не субтипованный.

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