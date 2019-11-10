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      В Украину пытались завезти огромную партию зараженных помидоров

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      В Украину не пропустили партию зараженных молью томатов из Турции весом 23,5 тонны
      В Украину не пропустили партию зараженных молью томатов из Турции весом 23,5 тонны / 24 канал

      В морском транспортном порту "Черноморск", что в Одесской области не пропустили на территорию Украины партию томатов весом 23,5 тонны. Прибыли они из Турции.

      Как рассказали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, во время проведения фитосанитарного контроля импортных грузов в партии турецких помидоров обнаружили карантинный организм, а именно южноамериканскую томатную моль.

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      Поскольку груз был зараженным, его вернули обратно в Турцию. Также в страну должны прислать нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

      Что такое нотификация?Это официальное уведомление путем отправки документа одной из сторон межгосударственного соглашения о своей позиции относительно условий контрактов, договоров, возможностей решения определенных вопросов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Турции
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