В Украину пытались завезти почти 4 тонны веществ для изготовления наркотиков

Из Турции в Одессу прибыл контейнер с 28 тоннами клея. Таможенники отправили клей на экспертизу, где обнаружили вещества для изготовления тяжелых наркотиков.

Одесские таможенники в порту обнаружили в контейнере с клеем 4 тонны прекурсоров "толуола" и "ацетона". Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни Гостаможслужбы.

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Лабораторное исследование выявило в составе 7,5 тонн клея более 50% прекурсоров, используемых для изготовления тяжелых наркотиков (героин, кокаин).

Для перемещения таких веществ нужна лицензия, которой у предприятия-получателя не было. Правоохранители изъяли груз и направили соответствующее сообщение в правоохранительные органы.