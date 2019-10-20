В Украину снова приедет миссия МВФ: известна причина

Через несколько недель в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда для того, чтобы изучить бюджет Украины на 2020 год.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, передает "Укринформ". И подчеркнул, что важно показать представителям МВФ, что в новом бюджете не будет неожиданных сюрпризов и критических вещей.

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В Международном валютном фонде хотят изучить вопрос экономического роста Украины. И актуальным остается открытие рынка земли, внедрение рыночной цены на газ и преодоление коррупции.

Последний раз миссия МВФ побывала в Киеве 12-26 сентября 2019 года. Тогда начались переговоры о новой трехлетней программе поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования. После этого в НБУ заявляли, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ на общую сумму 5-10 миллиардов долларов.

Предварительная программа кредитования МВФ для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение 3 траншей. Первый и единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.