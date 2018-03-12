В Украину собирается почтенный гость: в Порошенко обнародовали детали

С 13 марта в Украину с официальным визитом прибудет Федеральный президент Австрии Александр Ван Дер Беллен, а сопровождать его будет мощная делегация представителей деловых и бизнес кругов. Произойдет это по приглашению его украинского коллеги Петра Порошенко. Улететь из Украины политик планирует 15 марта.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

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Отмечается, что во время визита запланированы двусторонние переговоры в узком кругу и в составе официальных делегаций, а также совместное участие президентов в открытии украино-австрийского бизнес-форума. Программой пребывания также предусмотрено посещение президентом Австрии Львова.

Как подчеркивают в Порошенко, этот визит станет продолжением политического диалога на высшем уровне, который был начат во время визита украинского лидера в Вену.

Программа пребывания президента Австрии Ван Дер Беленна в Украине:

– 14 марта в 11:00 состоится официальная церемония встречи руководителей государств. Место проведения: площадь перед Администрацией Президента Украины на улице Банковой, 11.



– в 12:35 состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко и Федерального Президента Республики Австрия Александра Ван Дер Беллена с представителями СМИ. Место проведения: АПУ, ул.Банковая, 11.



– в 15:15 состоится участие Президента Украины и Федерального Президента Республики Австрия в работе украино-австрийского бизнес-форума. Место проведения: отель Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Напомним, 8 февраля Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной посетили знаменитый Венский бал, который традиционно прошел в главном оперном театре Австрии. На мероприятие их пригласил президент Австрии Ван Дер Беллен.