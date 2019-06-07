В Украину вернулись 10 детей из Грузии, мать которых подозревают в торговле детьми: фото

В Украину самолетом президента вернулись 10 детей, которых мать хотела вывезти в Абхазию. Правоохранители подозревают ее в торговле детьми, поскольку почти все они – 2017 и 2018 года рождения.

Десять детей семьи Сусляков из Хмельницкой области, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях в Грузии, прибыли в ночь на 7 июня. Малышей сопровождал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, говорится на сайте Администрации Президента.

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Кулеба рассказал, что дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация.

Надо выяснить, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения. Потому что из России, где они просили убежища, их попросили уехать,

– отметил он.



10 детей вернулись в Украину из Грузии / Фото: Администрация Президента

Всех детей ждет долгая реабилитация / Фото: Администрация Президента

Одним из основных препятствий для возвращения детей в Украину было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семь из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.

Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни в грузинской, ни в украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы по погребению этого ребенка,

– отметил Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка сказал, что прокуратура Грузии не ожидала такого быстрого визита делегации Украины, но "следует отдать должное – им понадобились всего сутки, чтобы принять решение".



​Утром дети уехали в Хмельницкую область / Фото: Администрация Президента

Дети семьи Сусляков уже в безопасности / Фото: Администрация Президента

Николай Кулеба добавил, что все дети из семьи Сусляков должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными. Вопрос по устройству детей будут решать органы опеки сразу после их возвращения домой.

Что известно о семье Сусляков?

Сусляки уехали в Россию в 2018 году из-за проблем с бизнесом главы семейства. Газета "Факты" отмечает, что Сусляк – скандально известный в Украине бизнесмен. Юрий и его жена являются совладельцами компании, связанной со строительными аферами, сообщается на сайте инициативной группы обманутых инвесторов одного из кооперативов в Одессе. Убытки, причиненные членам этого кооператива, составляют не менее 124 миллиардов гривен.

Почему украинку обвиняют в торговле детьми?37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Все они по документам ее дети. Юлия планировала их вывезти в Абхазию. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка с 2010-2017 года рождения, а еще трое – 2018 года рождения. В семье объясняют, что хотели иметь много детей.



Однако из-за здоровья матери, которой после рождения трех старших поставили диагноз бесплодие, пришлось обратиться к услугам сурагатних мам. По версии грузинских правоохранителей, женщина этих детей купила в Украине, а в непризнанную Абзахию везла на продажу.



Тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы. Грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка украинки.