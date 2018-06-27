В Украину вернулись 6 моряков с задержанного полтора года назад в Греции судна
В ночь на среду, 27 июня, в Украину вернулись 6 моряков с судна RS 300-97, задержанного в ноябре 2016 года в Греции.
Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близких", – говорится в сообщении Климкин.
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Напомним, судно RS 300-97 с экипажем в составе 7 украинских моряков было задержано в Греции в ноябре 2016 года. Греческие власти утверждали, что корабль находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, власти хотели выяснить происхождение груза сигарет. Поэтому судно отбуксировали в порт Палеохора Ханьи на Крите.