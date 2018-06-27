В Украину вернулись 6 моряков с задержанного полтора года назад в Греции судна

В ночь на среду, 27 июня, в Украину вернулись 6 моряков с судна RS 300-97, задержанного в ноябре 2016 года в Греции.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близких", – говорится в сообщении Климкин.

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Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.

Напомним, судно RS 300-97 с экипажем в составе 7 украинских моряков было задержано в Греции в ноябре 2016 года. Греческие власти утверждали, что корабль находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, власти хотели выяснить происхождение груза сигарет. Поэтому судно отбуксировали в порт Палеохора Ханьи на Крите.