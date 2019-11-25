12:36
25 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия
      Вєсті Кремля
      18:22, 24 ноября
      Вести.UA. Жир: "Санта-Барбара" Тимошенко и Зеленского. Экономические лайфхаки от "слуг народа"
      Вєсті.UA
      12:34, 24 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      В Украину вернулись моряки с судна, которое в июле затонуло возле Мавритании

      37 Читати новину українською
      Четверо моряков с судна "Иван Голубец" вернулись в Украину / ukrinform.ua

      В Украину вернулись четверо моряков с судна "Иван Голубец". Их траулер затонул у берегов Мавритании еще в июле этого года. После катастрофы моряки были задержаны мавританскими властями.

      О возвращении украинских моряков сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

      Интересно: В Черном море перевернулось судно с 14 тысячами овец: фото

      Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", в отношении которых в африканской стране были применены ограничительные меры,
      – подчеркнул Заяц.

      Отдельно он поблагодарил главу мавританского МИД-а Исмаила ульд Шейх-Ахмеда, причастного к освобождению украинцев.

      Что известно о катастрофе "Ивана Голубца"?
      В июле этого года вспыхнул пожар на траулере "Иван Голубец" у берегов Мавритании, в Западной Африке. На борту судна находились украинские и российские моряки.

      Пожар начался в машинном отделении траулера и быстро перекинулся на палубу. В результате аварии тогда погибли двое моряков.

       

      Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      16751
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины МИД Украины Африка Водный транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
      сегодня , 09:22 Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
      Леся Виговська 4289
      Некоторые соцвыплаты приостановлены: кто виноват и когда отдадут деньги
      сегодня , 08:45 Некоторые соцвыплаты приостановлены: кто виноват и когда отдадут деньги
      Ірина Поліщук 630
      Не можна знищувати головного свідка Революції Гідності: чому треба зберегти Інститутську
      сегодня , 08:40 Не можна знищувати головного свідка Революції Гідності: чому треба зберегти Інститутську
      Блог Соцмережі 1247
      Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
      24 ноября , 22:00 Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
      Блоги тижня 3930
      Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"
      24 ноября , 21:00 Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"
      Антон Голобородько 234
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук