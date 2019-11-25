В Украину вернулись моряки с судна, которое в июле затонуло возле Мавритании

В Украину вернулись четверо моряков с судна "Иван Голубец". Их траулер затонул у берегов Мавритании еще в июле этого года. После катастрофы моряки были задержаны мавританскими властями.

О возвращении украинских моряков сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

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Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", в отношении которых в африканской стране были применены ограничительные меры,

– подчеркнул Заяц.

Отдельно он поблагодарил главу мавританского МИД-а Исмаила ульд Шейх-Ахмеда, причастного к освобождению украинцев.

Что известно о катастрофе "Ивана Голубца"?

В июле этого года вспыхнул пожар на траулере "Иван Голубец" у берегов Мавритании, в Западной Африке. На борту судна находились украинские и российские моряки.



Пожар начался в машинном отделении траулера и быстро перекинулся на палубу. В результате аварии тогда погибли двое моряков.