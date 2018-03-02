В Украину вернулся "украинский Мавроди" и криминальная легенда 90-х Юфа

Первый украинский миллионер, легендарный аферист и основатель финансовой пирамиды "Меркурий" Семен Юфа, которого в середине 90-х называли "украинским Мавроди", вернулся из Израиля, где получил гражданство, в Украину, а именно в Киев. Из Украины предприниматель выехал в 1994 году.

Как сообщает ТСН, журналисты с криминальной легендой встретились совсем случайно, а интервью с ним предложил записать бизнесмен Александр Шпак, который жаловался на изъятую у него прокурорами огромную сумму денег.

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Отмечается, что в прокуратуре подтвердили обыск по указанному адресу, но объяснили, что проводили следственные действия не в отношении Шпака, а в отношении Сергея Лекаря – заместителя руководителя МВД времен Януковича. Изъятые средства, как подозревают, принадлежат именно Лекарю. Зато, Шпак утверждает, что деньги принадлежат ему и партнерам из Израиля, в том числе и Юфе.

По словам, бывшего следователя Убопа Анатолия Фесуна, который расследовал деятельность бизнесмена, его возвращение в Украину является неслучайным.

"Дела не закончены, их же никто не закрыл. Я думаю, он так не мог появиться. Это был договорняке. Его задача — быть мозгом. Он же – мозг всего этого. Он создавал", – заявил экс-милиционер.



Семен Юфа сейчас

К слову, Фесун до сих пор называет кооператив "Меркурий" мафиозной структурой и сравнивает ее с итальянской "козанострой", а также с азиатскими "триадами".

Как подчеркивает он, Юфа фигурировал во множестве уголовных дел и относительно неуплаты налогов, и отмывания денег, и касаемо махинаций.

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Чем прославился Юфа?

Как писал в 2012 году украинский Forbes, первые серьезные деньги будущий финансовый комбинатор заработал еще во время срочной службы в армии. Тогда на рыбкомбинате в карельском Беломорске, где в начале 1980-х служил Юфа, некому было заниматься загрузкой рыбы. По словам первого украинского миллионера, следовательно, сослуживцы выменяли на флотский спирт поломанный автопогрузчик, отремонтировали его и предложили свои услуги комбинату. В итоге заработанных денег хватило на однокомнатную квартиру в Киеве.

Уже вернувшись в Киев, Юфа устроился поваром в престижный киевский ресторан "Лейпциг", а затем стал заведующим бутербродным цехом ресторана "Москва". Как вспоминает бывший гендиректор "Киевресторантреста" Исай Фельдман. Юфа был одним из тех, кто организовывал при Дворце спорта выносную и выездную торговлю мороженым и другими продуктами.

Чуть позже Юфа основывает кооператив "Олимп", который также в основном занимался торговлей. В частности, бизнесмен завозил из других республик СССР мандарины, рыбу, грибы и клюкву. Кроме того, "Олимп" выпекал лаваш и пирожки, делал мороженое и вафельные стаканчики, а также даже выпускал футбольные значки. Так, за одну ночь его кооператив, переименованный в "Меркурий", выпускал до 200 тысяч стаканчиков, которые продавались во всем Советском Союзе.



"Украинский мавроди" Семен Юфа в 90-х

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Однако самое известное детище Юфы все же связано с финансовой пирамидой, идеей которой он увлекся еще в конце 80-х.

Правила игры, которые предложил хитроумный кооператор, были следующими. Хочешь присоединиться к пирамиде – плати вступительный взнос в размере 10 рублей и получай бланк. В конце концов в "Меркурий" бросились вкладчики: игра стартовала в 1989 году, и через несколько месяцев число ее участников превысило, по словам Юфы, 10 миллионов человек. Эта идея должна была принести ему более 10 миллионов долларов (по курсу черного рынка). Денег было так много, что кэш "невозможно было пересчитать, только взвесить",

– говорится в материале.

Как утверждают журналисты ТСН, "Меркурий" обманул около 40 тысяч украинцев обещаниями больших прибылей: именно деятельность Юфы привела к появлению такого слова, как "лохотрон".

В результате успеха своей пирамиды Юфа начал открывать казино и рестораны, которые появились в примерно 30 городах Украины. По убеждению экспертов, заведения такого уровня не существовали даже в Москве. Компаниям Юфы принадлежали и продуктовые и вещевые рынки в Киеве, Донецке, Луганске и других городах, пищевые предприятия и сеть обменных пунктов в столице, большой автопарк. Также "Меркурий" построил коттеджный городок на киевских Осокорках и еще ряд объектов.

Однако больше всего денег Юфе приносил табачный бизнес, поскольку "Меркурий" имел соглашение о дистрибуции с Philip Morris. По его словам, в 1994 году доход от реализации сигарет составил 400 миллионов долларов.

В связи с этим против дельца возбудили уголовное дело за мошенничество, но до логического конца его так и не довели, он сбежал за границу.

Вдруг в Украине Юфа раскручивает новые проекты, один из них напоминает финансовую пирамиду, а другие более приземленные – он открыл на Житнем рынке пельменную, а на Крещатике возле Бессарабского рынка – МАФ с шаурмой.