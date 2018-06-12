"В Украину вернусь": в Киеве состоится грандиозный гала-концерт

23 июня на Софиевской площади в Киеве состоится гала-концерт "В Украину вернусь" с участием оперных звезд мирового уровня. Все они – наши соотечественники, которые получили признание за рубежом.

Украинские художники, которые принимают участие в этом концерте, в течение многих лет являются украшением лучших оперных сцен мира, – рассказывает инициатор проекта – главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко. – Только за последнее десятилетие мировое признание получили Людмила Монастырская, Ольга Бессмертная, Виталий Белый, Мариан Талаба, Зоряна Кушплер. Им аплодируют зрители самых престижных театров мира – "Ла Скала", "Метрополитен-опера", "Ковент-Гарден", Венской оперы и многих других. К сожалению, в последние годы они почти не бывают в Украине, а их родной зритель лишен возможности встречи с их прекрасным искусством.

Важно, что посещение этого мероприятия будет абсолютно бесплатным. Для зрителей будет обустроена комфортная посадочная зона, места в которой можно будет занять, начиная с 19:00.

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Художественный проект "В Украину вернусь" подарит киевлянам уникальную возможность – насладиться прекрасным искусством мировых звезд оперной сцены. Выступления будут проходить в сопровождении большого симфонического оркестра Национальной филармонии Украины (дирижер – Николай Дядюра). Также, в концерте принимает участие Национальная академическая хоровая капелла Украины "Думка". Программа состоит из самых популярных произведений мировой классики. В завершение концерта прозвучит Духовный Гимн Украины "Боже, Великий, Единый".

Созвучным концепции проекта "В Украину вернусь" будет оформление сцены мероприятия. Его реализацию осуществила современная украинская художница Taisha 3.14. По ее замыслу за основу был выбран основной инстинкт, что существует в пчелином улье – живые и здоровые пчелки всегда возвращаются домой, в улей, с медом для детей и с готовностью защищать свой дом от врагов. Пчелиные соты, обрамляющие композицию, символизируют благополучие и уют. Еще одним элементом художественного оформления выбран символ Украины – подсолнечник. На его лепестках изображены высказывания выдающихся украинцев. Стебель подсолнечника испорчен вредителями, часть отделена, но раны забинтованы. Татуировка – "пронизанное стрелой сердце" – символизирует любовь и уверенность в победе.