В Украину возвращаются еще 6 тысяч граждан: расписание дополнительных рейсов SkyUp и МАУ
После закрытия авиа- и железнодорожного сообщения Украина продолжает возвращать домой своих граждан. Для этого специальные рейсы выполняют украинские перевозчики SkyUp и МАУ.
20 марта в Украину прибыли 37 рейсов с почти 8 тысячами наших граждан, пишет министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграме.
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Криклий сообщил, что на 21 марта запланировано еще 29 рейсов, ими вернутся примерно 6 тысяч украинцев.
Все прибывающие украинцы заполняют санитарные карточки и информируются о необходимости самоизоляции на 14 дней. Существует высокая вероятность введения более жестких карантинных режимов в других странах. Поэтому, если вы находитесь за границей и желаете вернуться в Украину, не медлите, позаботьтесь об этом прямо сейчас,
– добавил глава Министерства инфраструктуры Украины.
Специальные рейсы от SkyUp и МАУ
Билеты доступны на сайтах авиаперевозчиков / Фото Мининфраструктуры
Что известно об эвакуации украинцев
- Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на родину вернулись 48 украинцев и 27 иностранцев. Они провели две недели на обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители городка приняли их очень тепло.
- 17 марта Украина эвакуировала своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.
- Украинские граждане, которые из-за строгих карантинных мер не смогли покинуть Австрию и вернуться на Родину, 18 марта отправились домой.
- Украина продолжает эвакуировать своих граждан из-за эпидемии коронавируса из Египта. Эвакуацию осуществляют из курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады. 19 марта в "Борисполь" прибыли еще 4 рейса с туристами.
- 21 марта в Украину прибыл первый специальный рейс из Парижа, со столицы Франции вернулись всего 132 украинца.