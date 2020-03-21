В Украину возвращаются еще 6 тысяч граждан: расписание дополнительных рейсов SkyUp и МАУ

После закрытия авиа- и железнодорожного сообщения Украина продолжает возвращать домой своих граждан. Для этого специальные рейсы выполняют украинские перевозчики SkyUp и МАУ.

20 марта в Украину прибыли 37 рейсов с почти 8 тысячами наших граждан, пишет министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграме.

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Криклий сообщил, что на 21 марта запланировано еще 29 рейсов, ими вернутся примерно 6 тысяч украинцев.

Все прибывающие украинцы заполняют санитарные карточки и информируются о необходимости самоизоляции на 14 дней. Существует высокая вероятность введения более жестких карантинных режимов в других странах. Поэтому, если вы находитесь за границей и желаете вернуться в Украину, не медлите, позаботьтесь об этом прямо сейчас,

– добавил глава Министерства инфраструктуры Украины.

Специальные рейсы от SkyUp и МАУ



Билеты доступны на сайтах авиаперевозчиков / Фото Мининфраструктуры

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