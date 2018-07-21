В Украину впервые привезли личную скрипку Моцарта в рамках фестиваля LvivMozArt

На скрипке композитор играл в последние годы жизни. Привезли ее во Львов. И не случайно, ведь в этом месте жил младший сын композитора. Ей 254 года, однако она до сих пор в форме. Впервые в Украину под бдительным оком охраны привезли скрипку, на которой играл свои мелодии Вольфганг Амадей Моцарт. До этого инструмент побывал в Японии, Италии, Германии, Швейцарии, Литве и на Кубе.

Скрипка принадлежит музею Зальцбурга, где хранят реликвии композитора и крайне редко вывозят за границу. Скрипку создал в 1764 году итальянский мастер Пьетро Антонио Далла Коста. Моцарт играл на ней в последние годы жизни.

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"Этот инструмент подарили музею в Зальцбурге в 2013 году из частной коллекции. Это был бесценный подарок. Мы получили его с условием, что эта реликвия не будет музейным экспонатом, а она должна звучать",

– директор музея и архива Моцарта (Зальцбург) Габриэле Рамсауэр.

. #lvivmozart Допис, поширений Tuchaaachka/primavera (@tuchakhrystynka) 20 Лип 2018 р. о 10:05 PDT

Во Львов реликвию привезли для фестиваля классической музыки LvivMozArt, инструмент публика увидит и услышит уже в воскресенье, 22 июля, на финальном концерте. Австрийский скрипач Франк Стадлер исполнит на этом инструменте концерт классика.

Фестиваль LvivMozArt во Львове проводят во второй раз. К Моцарту здесь особая симпатия, ведь в городе Льва жил младший сын композитора. Собственно поэтому и появился такое праздник. Однако на нем исполняют не только произведения Моцарта. В трамвайном депо устроили концерт-постановку австрийского художника на тему историй Львова.

Очень интересно окунуться в историю Львова, потому что она такая богатая интеллектуальностью, различными культурами, а также историческими трагедиями. Все это дает много возможностей выяснить и сделать выводы из истории,

– сказал художник, автор инсталляции Вольфганг Вердигир.

Таким образом организаторы хотят добавить к классике современность. Фестиваль должен быть в первую очередь актуальным и нужным современным людям и нашему современному поколению.