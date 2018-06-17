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В Украину за 800 евро: двух африканцев в "Борисполе" поймали на взятке

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16 июня гражданин Алжира и гражданин Анголы пытались попасть на территорию Украины
16 июня гражданин Алжира и гражданин Анголы пытались попасть на территорию Украины / Фото из открытых источников

16 июня гражданин Алжира и гражданин Анголы пытались попасть на территорию Украины, предложив пограничникам деньги: 300 и 500 евро соответственно.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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Иностранцы были задержаны военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона во время передачи 500 евро и 300 евро. Не имея законных оснований, пытались за неправомерную выгоду незаконно попасть на территорию Украины через пункт пропуска "Борисполь",
– говорится в сообщении.

По факту инцидента правоохранители уже открыли уголовное производство. Сейчас проводятся неотложные следственные действия.

хабар Держприкордонслужба іноземці

Иностранцев поймали на передаче взятки

По информации Госпогранслужбы, всего с начала года задокументировано 429 случаев, когда пограничников пытались подкупить.

Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Госпогранслужба Взятка
Источник: 24 канал
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