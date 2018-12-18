В Украину заходит большой европейский оператор по добыче газа

В течение двух последних лет правительством и парламентом Украины были проведены важные реформы в газодобыче, значительные изменения произошли в законодательстве, которые положительно оценивают иностранные и отечественные инвесторы.

Об этом на пресс-конференции 18 декабря сообщил исполнительный директор ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах.

"Недавно правительство сделало логический шаг, позволив привлекать иностранных и отечественных инвесторов, предлагая им объекты для инвестирования. Так, на прошлой неделе был дан старт онлайн аукциону, на котором для инвесторов было предложено 10 площадок из 30. Сегодня Кабмин утвердил 11 соглашений для подписания договоров по распределению продукции. Это – выдающееся событие, такого уже не было много лет, и мы ожидаем активного интереса со стороны иностранных компаний", – отметил Роман Опимах.

По его словам, более 40% участков, которые предложил Кабмин, достигают почти 20 тысяч квадратных километров на суше. Кроме того, сегодня правительство утвердило комплексные условия для участия в разработке Юзовского месторождения компании чешского холдинга ПРН.

Член руководства предприятия Nafta и проект-менеджер холдинга ПРН Роберт Бунд сообщил, что узнал о Юзовском месторождении ровно два года назад, в декабре 2016 года.

"После тщательной подготовки и сбора информации в сентябре следующего года я предложил этот проект концерна ПРН и мне сказали, да – это то, что мы хотели сделать в Украине и это та инвестиция, которая интересна", – отметил Роберт Бунд.

По его словам, холдинг ПРН делится на две основные ветви. Первая – это производство электроэнергии и добыча угля, а вторая, это так называемый дистрибутивный бизнес, куда входит дистрибуция газа, электроэнергии, хранение газа.

"Компания Nafta, которая должна была стать дистрибьютором Юзовского месторождения, входит в холдинг ПРН в группе регулируемого бизнеса и у нее есть все ресурсы, чтобы заниматься таким проектом, как Юзовское. Коротко по нашим цифрам, в прошлом году показатель EBIDTA составил два миллиарда евро, оборот холдинга составил около шести миллиардов. В целом, холдинг является владельцем активов на 11 миллиардов евро. Это краткая характеристика и гарантия того, что компания-инвестор готова нести все обязательства, которые были подписаны правительством Украины. В течение последних двух лет я не один раз встречался с премьер-министром, господином Гройсманом. Он, как и правительство в целом, понял, что наши планы достаточно прозрачны и у нас достаточно и финансовых и технических ресурсов для того, чтобы мы могли развивать этот проект на высоком уровне. Техническим гарантом этого проекта будет компания Nafta, которая занимается добычей газа более ста лет", – подытожил Роберт Бунд.

Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула отметил, что чехи и словаки доказали, что являются надежными партнерами Украины в Европе. По его словам, еще в 2014 году компания Eurostream начала реверние поставки природного газа из ЕС в Украину.

"Более четырех лет мы поддерживаем курс правительства Украины на увеличение собственной добычи газа для достижения энергетической независимости страны и готовы способствовать привлечению надежных европейских инвесторов среди крупнейших нефтегазодобывающих компаний", – отметил Радек Матула.

Как сообщила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, сегодня был сделан важный шаг в направлении энергонезависимости. Шаг навстречу новым инвестициям.

На заседании правительства утверждены конкурсные условия для 12 новых проектов по заключению соглашений о разделе продукции. Украина рассчитывает привлечь больше 50 миллиардов гривен к добыче углеводородов в результате заключения будущих соглашений.

Конкурсы будут проведены с максимальной прозрачностью. Для повышения прозрачности была включена норму, обязывающая заявителей раскрывать не только информацию о своих участниках, но и фактических конечных бенефициарах.

Претенденты будут иметь 3 месяца с момента публикации конкурсной документации для ознакомления, принятия решения и регистрации конкурсной заявки.

Конкурсные условия предусматривают минимальный объем инвестиций, перечень и срок проведения работ на участке, основные критерии распределения продукции и особенности условий соглашения со стороны государства.

Таким образом, в 2019 году государство предложит инвесторам на аукционах и конкурсах более 40 нефтегазовых участков общей площадью более 20 тысяч квадратных километров.

Долгожданный шаг для газодобывающей отрасли и закономерное продолжение стратегической политики увеличения объемов собственной газодобычи.