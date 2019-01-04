В Украину завезли чай с опасным веществом, которое вызывает рак
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области информирует, что на прилавках продается зеленых чай, содержащий опасное вещество – антрахинон.
Такая информация поступила от системы RASFF от 29.11.2018 года № 2018.3465 и от 05.12.2018 года № 2018.3465-fup2, говорится на сайте ведомства.
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Известно, что чай завезли из Китайской Народной Республики через Королевство Нидерландов. Импортером является Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V. Продукт доставили в отдельные государства-члены ЕС и Украины.
В Украину завезли чай с опасным веществом, которое вызывает рак
Антрахинон является потенциально канцерогенным пестицидом, то есть может быть причиной развития злокачественных новообразований. Это вещество запрещено в Евросоюзе.
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