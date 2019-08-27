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      В Укравтодоре рассказали, когда вокруг Киева появятся пункты взвешивания грузовиков на ходу

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      Сначала пунктов WiM на подъездных дорогах к Киеву будет шесть
      Сначала пунктов WiM на подъездных дорогах к Киеву будет шесть / pixabay

      Первые 6 датчиков автоматического взвешивания грузовиков на ходу (WiM) вокруг Киева установят в октябре 2019 года.

      Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Укравтодора Славомир Новак в интервью "Интерфакс-Украина".

      В октябре мы планируем запустить в работу первые шесть пунктов Weight-in-Motion на подъездах к Киеву. Это – пилотный проект, который мы финансируем за счет средств МФО. На его реализацию мы получили около EUR 7 млн ​​от Международного банка реконструкции и развития,
      – рассказал он.

      Работы по установке первых двух комплексов на дороге М-06 Киев-Чоп, в направлении из Киева в Житомир, начались 26 августа 2019 года. WiM также появятся на дорогах М-01, М-03, М-05 и М-07.

      Вместе с тем, Новак считает, что водители перегруженных фур будут пытаться объезжать указанные комплексы. Однако, по его словам, "это уже вопрос к Нацполиции и другим службам – как этого не допустить". Он отметил, что Укравтодор имеет полное взаимопонимание с полицией в этом вопросе.

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      Кроме того, по словам Новака, чтобы система WiM смогла полноценно заработать на украинских дорогах, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят Укравтодору в автоматическом режиме штрафовать перегруженные фуры.

      Ранее канадские International Road Dynamics Inc. (IRD) и Quarterhill Inc. совместно с украинскими компаниями SEA Electronics и "Автомагистраль-Юг" договорились о поставках Укравтодору 12 комплексов взвешивания в движении общей стоимостью $6,4 млн, включая работы по установке.

      В Верховной Раде тогда зарегистрировали законопроект, которым вводится автоматическое взвешивание грузовиков и повышаются штрафы за нарушение требований относительно максимально допустимого веса грузов.

      Что такое WiM?
      Современная интеллектуальная система весового контроля. Устанавливается над дорогой и предусматривает круглосуточный контроль, автоматическую фиксацию, максимальную автономность и минимальное вмешательство человека.

      Система рассчитывает габариты каждого автомобиля и фиксирует номерные знаки, что позволяет идентифицировать грузовой автомобиль и его владельца в государственной базе данных.

      Также система датчиков фиксирует скорость, размеры авто, общую массу, нагрузки на ось и колеса, компьютер обрабатывает данные без вмешательства человека и сравнивает с нормативами. В случае выявления каких-либо нарушений система автоматически формирует штраф и отправляет водителю требование остановиться.

      Водитель перегруженной фуры должен будет идти в специальные пункты для разгрузки. Если водитель отказывается выполнить требование, информация о машине-нарушителе направляется ближайшей патрульной машине.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Укравтодор
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