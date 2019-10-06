В Україні хочуть заборонити пластикові пакети

Днями у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Документ передбачає, що з 1 січня 2022 року підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування будуть зобов'язані відмовитись від пакетів, які не підлягають біорозкладанню, маркувати біорозкладні пакети і утилізувати за свій рахунок пакети, які не відповідають стандартам. Цікаво, що підприємства торгівлі також не мають права закликати своїх клієнтів купувати пакети. За порушення цих правил ресторани і магазини будуть сплачувати штраф – до 9 тисяч гривень.

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"У новому законопроєкті йдеться про заборону та розповсюдження у об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства надлегких пластикових пакетів, легких пластикових пакетів і оксорозкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів. Заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети, – розповів Заступник Голови правління ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Назар Бекетов. – Суб'єкти господарювання, що розповсюджують пластикові пакети та їхні працівники несуть відповідальність за порушення встановлених цим законом вимог щодо обігу пластикових пакетів відповідно до цього Закону та іншого законодавства України. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів накладає штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Згідно з документом, заборона не поширюється на надлегкі пакети (товщиною до 15 мкм) шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з бічними складками) і довжиною до 450 (з ручками), що використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м'яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду.

У зареєстрованому документі також наголошується: ввести обов'язкове маркування біорозкладаних пластикових пакетів відповідно Національним стандартам. Законопроєкт передбачає введення штрафів за реалізацію пластикових пакетів або оксорозкладних пакетів під виглядом біопакетів.

Автори законопроєкту наголошують, що основною альтернативою пластиковим пакетам у світі є біорозкладні пакети. Однак часто споживачі вводяться в оману, вважаючи, що пакет, який вони купують, не шкодить навколишньому середовищу. Проте розкладання оксо-біорозкладного пакету створює мільйон мікроскопічних часток пластику, які не зникають. Ці питання слід обговорювати і врегульовувати на законодавчому рівні. Автори в пояснювальній записці до законопроєкту зазначають, що в Україні є необхідні потужності для виробництва біопакетів, але на них поки відсутній попит.

Якщо ВР прийме закон, то він вступить в силу з 1 січня 2022 року. Законопроєкт передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам, і залишаться до 1 січня 2022 року, повинні бути утилізовані за рахунок об'єкта господарювання, який їх придбав. Назар Бекетов наголосив, що цивілізовані країни уже давно прийняли закони по обмежені або й забороні пластику. Тому Україна повинна якнайшвидше долучатись до вирішення екологічних питань.

Вслід за низкою країн ЄС, Грузія з 1 жовтня приймає заборону на виробництво, імпорт та реалізацію поліетиленових пакетів товщиною менше 15 мікрон. У рамках нової політики охорони навколишнього середовища, уряд Грузії з квітня 2019 року також заборонить виробництво, імпорт і реалізацію поліетиленових пакетів будь-якої товщини. Буде дозволено лише біодеградуючі пакети.

З 2 жовтня і в Індії запроваджують загальнонаціональну заборону на використання одноразових пластикових пакетів, стаканчиків і соломинок.



Люди в індійських містах щорічно виробляють 62 млн тонн відходів

Не стоїть осторонь фундаментальних екологічних питань і Азія. Міністр екології, геології та природних ресурсів Казахстану Магзум Мірзагалієв повідомив, що торгові мережі країни перестануть безкоштовно видавати покупцям поліетиленові пакети. Повна заборона пакетики може бути введена в Казахстані з 2025 року.

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Все більше країн, розуміючи дану проблему, вводять заборону на виробництво та розповсюдження виробів із пластику. За даними ООН, понад 60 країн запровадили заборону на використання одноразових пластикових пакетів або додаткові збори за це. ООН закликала до глобальної заборони одноразових пластикових пакетів до 2022 року. За оцінками агентства ООН з навколишнього середовища, щороку в світі використовують 5 трлн пластикових пакетів.

Для запобігання засмічення планети пластиком ЄС визначив 11 одноразових продуктів, які будуть заборонені або замінені альтернативами: косметичні палички, обгортки для цукерок та пакети для снеків, одноразовий посуд та соломинки, пластикові пляшки,контейнери для їжі, вологі серветки та гігієнічні вироби, рибальські снасті, стакани для напоїв, пакети, фільтри від цигарок, повітряні кульки та палички для них. Детальніше про ці продукти можна прочитати у інфографіці від ГО "Зелений Фонд".



В Євросоюзі можуть заборонити одноразовий посуд із пластику / Інфографіка Зелений Фонд

Заступник Голови правління ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Назар Бекетов наголошує, що до питання відходів загалом в Україні потрібно підходити комплексно. Адже в країні немає чітких заходів щодо врегулювання накопичення сміття.

Тішить, що Україна зацікавилась спеціальними машинами для збору пляшок. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонують проаналізувати та вивчити закордонний досвід із влаштування спеціальних автоматів для збору пластикових та алюмінієвих пляшок – так званих "фандоматів" у громадському просторі. Ці пристрої можна вже зустріти у багатьох країнах Європи та світу на вулицях, в місцях масового скупчення людей. Це автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак.



У громадських місцях планують встановити автомати для збору пластикових та жерстяних пляшок – фандомати

Проте експерти наголошують, що таких ініціатив на законодавчому рівні повинно бути в Україні та й по всьому світі значно більше. Адже загальносвітова статистика жахає! Американські вчені порахували, що загальні обсяги пластику, який був виготовлений людством, становить 8,3 млрд тонн. Ця маса була виготовлена впродовж останніх 65 років. 8,3 млрд тонн – це, до прикладу, мільярд слонів. І якщо людство всерйоз не зменшить кількість відходів із пластику, то впродовж найближчого десятиліття кількість пластику в морях та океанах може збільшитися втричі.

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