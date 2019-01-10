19:52
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Артем Овдиенко

      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?

      202
      Епідемія грипу в Україні
      Епідемія грипу в Україні / Unsplash

      Натепер уже 13 українців померло від ускладнень грипу. Епідемія у розпалі, тому не виключено, що до весни кількість жертв зросте...

      Так-так – це можете бути саме ви! Зараз навмисно нагнітаю ситуацію, аби ви перейнялися серйозністю ситуації. Звісно, не вірите, що грип може вбити саме вас. Така особливість нашої психіки, коли людина каже: "Так-так, я все розумію, але зі мною таке точно не станеться, бути такого не може!"

      Так от, повірте, ті 13, які впровдовж двох місяців померли від грипу так само вважали, але ж... А мали можливість вберегтися, що не так складно. Для цього варто лише зробити щеплення, ціна вакцини 300 гривень. Наче і немало, але це справжні копійки, якщо це ціна людського життя.

      Читайте також: Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?

      Особисто я вже зробив щеплення і ще жодного разу за цю зиму не хворів. Веду до того, що епідемія грипу триватиме ще два місяці. Україну атакували віруси трьох штамів, тому ви тричі ризикуєте захворіти на грип, відповідно тричі ризикуєте отримати смертельні ускладнення. Воно того не варте! Зробіть щеплення!

      Вакцина стане порятунком, зміцнить імунітет до трьох штамів і попередить ускладнення від грипу, залишатиметесь живим-здоровим, навіть якщо півофіса чи півмаршрутки навколо вас будуть кашляти. Вакцина діє, на собі перевірив. Процедуру можна зробити навіть зараз! Хоча, здавалося б півзими вже пройшло, утім, ви все одно залишаєтеся у зоні ризику і статистика смертей серед українців тому підтвердження.

      Сподіваюсь, я вас достатньо налякав, щоби мотивувати вже завтра піти до найближчої поліклініки й вакцинуватися.

      Як відрізнити смертельно небезпечний грип від ГРВІ

      Особливістю грипу є те, що можна згадати, коли саме захворіли, буквально із точністю до години. А (гостра респіраторна вірусна інфекція) ГРВІ набирає обертів потроху, а саме від одного до трьох днів – помалу стає гірше й гірше. Проте грип звалює миттєво – прокинулись здоровим, а приїхали на роботу з ломотою та темпереатурою. До речі, якщо гарячка 38 – це грип і треба викликати швидку!

      А звичайне ГРВІ супроводжується кашлем, нежиттю, температурою не вище 37,5. У будь-якому випадку не займайтеся самолікуванням! Не потрібно лікувати нежить антибіотиками – це величезна дурня, що дісталася у спадок від радянської медицини, і завдяки чому ми марно викидаємо гроші в аптеках й отруюємо свій організм. Організм здатен сам впоратися з ГРВІ, потрібен тільки постільний режим та пити багато теплих чаїв. Запам'ятайте, всі пігулки, термоядерні гарячі розчини з невідомих речовин, спреї та втирання, які не те що не допомагають, а додатково навантажують нашу печінку, якій доводиться все те фільтрувати й виводити з організму.

      І на кінець знову наголошу, зробіть щеплення від смертельно небезпечного грипу! Якщо ж прихворіли на нежить – зберігайте спокій, залишайтеся вдома, пийте чай та читайте Уляну Супрун на Фейсбуці.

      Читайте також: Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Публикации Здоровье Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 79
      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      сегодня , 19:00 Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      Артем Овдієнко 202
      Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      сегодня , 18:01 Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      Ірина Поліщук 192
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сегодня , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 180
      6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      сегодня , 17:02 6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      43297
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук