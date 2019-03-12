В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири

Журналісти "БігусІнфо" оприлюднили заключну серію розслідування про розкрадання оборонного бюджету України.

Стосувалась вона тих же фігурантів, а саме родини Гладковських-Свинарчуків, які є друзями чинного президента Порошенка. Проте у завершальній серії журналісти зосередилася на найдраматичнішому – на безпосередній участі у схемах усіх без виключення вітчизняних правоохоронних органів.

Чому не найдраматичніше? Тому що, виявляється, наші браві правоохоронці, з усіх без виключення структур, щонайменше останні три роки знали про схеми Гладковських. Знали про те, що ці покидьки "прокачують" оборонний бюджет країни через свої фірми-прокладки. Їм було відомо, що ціни на запчастини для бронетехніки штучно завищуються мінімум утричі, адже продаються на державні заводи через посередницькі фіктивні фірми.

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Виявляється, не було це сюрпризом ні для військових прокурорів, ні для звичайних прокурорів, ні для генеральних прокурорів... Більше того, знали про це і в СБУ, і в ДФС та навіть в НАБУ. Лише в Державному бюро розслідувань не знали про схеми Гладковських, бо запрацювало ДБР буквально на днях, а оборудки ті почалися ще в лютому 2015 року.

Отже, схеми Гладквоських ні для кого не були таємницею. Наживаючись на армійському бюджеті й примушуючи оборонні заводи купувати в них запчастини за завищеними цінами, Гладковські та їхні "шістки" Рогоза і Жуков регулярно порушували закон, тому регулярно потрапляли у поле зору правоохоронних органів – починаючи від податківців й закінчуючи Національним антикорупційним бюро.

На жаль, жоден із цих правоохоронних органів, навіть новостворене НАБУ (на яке було багато сподівань, що там чесні, вмотивовані й високооплачувані слідчі), жоден (!) нічого не зробив для того, щоб припинити ницу злочинну діяльність з паразитування на оборонному бюджеті воюючої країни. Більше того, всі без виключення правоохоронні органи стали співучасниками оборудок. Усі без виключення правоохоронні органи брали у Гладковських хабарі за те, щоб закривати очі на розкрадання армійського бюджету. І якщо Гладковські – це гниди, які пили кров з напівмертвої України, то всі наші правоохоронці – це ще дрібніші та огидніші мерзотники, які пили кров вже з гнид Гладковських.

Мені прикро, але виходить, що в Україні немає правоохоронних органів у прямому значені цих слів. У нас немає тих, хто слідкував би за дотриманням законів й перешкоджав би скоєнню злочинів. Адже, виявляється, поліція, різноманітні прокуратури, митники та податківці і навіть НАБУ – це насправді лише організовані державою рекетери, які беруть зі злочинців свою частку накраденого та награбованого. Й усі існуючі у нас вже так звані "правоохоронні органи" – вони насправді всі чудово працюють, вони все знають, усе бачать й усе опертивно розслідують! Тільки роблять це не для того, щоб ті злочини припинити, а злочинців покарати. Розслідують і викривають злочинців наші так звані "правоохоронці" лише для того, щоб потому з усіма зібраними доказами прийти до тих злочинців і вимагати з них гроші, пропонувати відкупитися, поділившись частиною накраденого.

Саме це і було викрито в розслідуванні "БігусІнфо". Друзі Порошенка Гладковські-Свинарчуки в заключній серії навіть на другий план відійшли. Адже ми, виявляється, маємо набагато глобальнішу, кричущу й нездоланну проблему, а саме за замовчуванням продажні всі без виключення правоохоронні органи.

І поки вони будуть такими, то крадіжки з бюджету армії нікуди не подінуться. Звісно, не зникнуть і чиновники-корупціонери, і судді-хабарники, і прокурори-рекетири. Значить, і далі в Україні будуть 22-річні пихаті мажори, які, грабуючи в держави, назагал вихвалятимуться своєю неймовірною працездатністю. Далі будуть баті пихатих мажорів, які, будучи держслужбовцями, використовуватимуть свої службові повноваження, щоб красти. А ще далі будуть при владі брехливі політики, які розказуватимуть казки про свою нульову толерантність до корупції і про рубання кінцівок друзям-корупціонерам...

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