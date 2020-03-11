13:03
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украине введут карантин и хотят принять новый закон в связи с коронавирусом, – Сюмар

      - Читати новину українською

      Кабинет Министров на заседании 11 марта планирует принять решение о введении карантина в Украине в связи с распространением коронавируса. Кроме того, Рада может собраться на внеочередную сессию для принятия нового закона о "санитарно-эпидемиологических мерах". Пока Кабмин не поддерживает проведение этой сессии.

      "По предварительной информации, планируется карантин. Также премьер инициирует внеочередную сессию именно для принятия нового закона о "санитарно-эпидемиологических мерах" по польскому и итальянскому образцах", – сообщила на своей фейсбук-странице народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

      Важно В Киеве ввели карантинные меры: какие будут ограничения

      Она добавила, что вместе с коллегами Марией Ионовой и Ахтемом Чийгозом планируют спросить о количестве аппаратов искусственного дыхания, палате интенсивной терапии, мерах для военных и прочее.

      "На заседании правительства, где главный вопрос – коронавирус, впервые у депутатов забрали телефоны... Очередной шаг к "прозрачности" после запрета журналистам присутствовать", – пожаловалась также Сюмар.

      Впоследствии народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко сообщила, что правительство не поддержало инициативу провести внеочередную сессию Рады относительно борьбы с коронавирусом.

      "К сожалению, монобольшинство не поддержало проведение внеочередной сессии ВР для дискуссии относительно борьбы с коронавирусом. Это же не кадровые вопросы, не интересно. Поэтому коллеги сегодня поставят правительству ряд вопросов, готова ли Украина к возможной эпидемии", – написала Геращенко на своей фейсбук- странице.

      Между тем спикер парламента Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мер в Раде. В частности, уже отменены зарубежные командировки нардепов. При входе в подъезды Рады разместят средства для дезинфекции рук.

      На сегодня в Украине известно только об 1 случае заражения коронавирусом. Еще 5 человек в Черновцах сейчас находятся в больнице с подозрением на болезнь.

      факти про коронавірус фейки і правда що відомо про коронавірус профілактика
      Правда и фейки о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Саудовская Аравия против России: почему началась и чем завершится нефтяная война
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Ирина Геращенко Европейская солидарность Денис Шмыгаль Законодательство Верховная Рада Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:03 Пока смерть не разлучит их. Путин заявил, что будет править вечно
      Леонід Швець
      сегодня , 10:00 Рейх Путина твердо встал на ноги
      СерпомПо
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 08:30 Вода как рычаг влияния Украины на Россию
      Юрій Шуліпа
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук