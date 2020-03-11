В Украине введут карантин и хотят принять новый закон в связи с коронавирусом, – Сюмар

Кабинет Министров на заседании 11 марта планирует принять решение о введении карантина в Украине в связи с распространением коронавируса. Кроме того, Рада может собраться на внеочередную сессию для принятия нового закона о "санитарно-эпидемиологических мерах". Пока Кабмин не поддерживает проведение этой сессии.

"По предварительной информации, планируется карантин. Также премьер инициирует внеочередную сессию именно для принятия нового закона о "санитарно-эпидемиологических мерах" по польскому и итальянскому образцах", – сообщила на своей фейсбук-странице народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

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Она добавила, что вместе с коллегами Марией Ионовой и Ахтемом Чийгозом планируют спросить о количестве аппаратов искусственного дыхания, палате интенсивной терапии, мерах для военных и прочее.

"На заседании правительства, где главный вопрос – коронавирус, впервые у депутатов забрали телефоны... Очередной шаг к "прозрачности" после запрета журналистам присутствовать", – пожаловалась также Сюмар.

Впоследствии народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко сообщила, что правительство не поддержало инициативу провести внеочередную сессию Рады относительно борьбы с коронавирусом.

"К сожалению, монобольшинство не поддержало проведение внеочередной сессии ВР для дискуссии относительно борьбы с коронавирусом. Это же не кадровые вопросы, не интересно. Поэтому коллеги сегодня поставят правительству ряд вопросов, готова ли Украина к возможной эпидемии", – написала Геращенко на своей фейсбук- странице.

Между тем спикер парламента Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мер в Раде. В частности, уже отменены зарубежные командировки нардепов. При входе в подъезды Рады разместят средства для дезинфекции рук.

На сегодня в Украине известно только об 1 случае заражения коронавирусом. Еще 5 человек в Черновцах сейчас находятся в больнице с подозрением на болезнь.



Правда и фейки о коронавирусе / Инфографика 24 канала