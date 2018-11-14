В Украине запретили популярный антисептик
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну из серий антисептика "Биосепт".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Речь идет о "Биосепте" раствор для наружного применения 96% по 100 мл в банках серии 020118. Производителем лекарств является Закрытое акционерное общество "Биолек", Украина.
Запрет установили 13 ноября из-за несоответствия показателей "Оптическая плотность" и "Объем содержимого упаковки" к регистрационному удостоверению.
В Украине запретили одну из серий антисептика "Биосепт"
Стоит отметить, что другие серии препарата не запрещены.
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