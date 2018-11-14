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      В Украине запретили популярный антисептик

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      В Украине запретили одну из серий антисептика "Биосепт"
      В Украине запретили одну из серий антисептика "Биосепт" / Фото из открытых источников

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну из серий антисептика "Биосепт".

      Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Читайте также: Запрет лекарств: препараты запретили в Украине

      Речь идет о "Биосепте" раствор для наружного применения 96% по 100 мл в банках серии 020118. Производителем лекарств является Закрытое акционерное общество "Биолек", Украина.

      Запрет установили 13 ноября из-за несоответствия показателей "Оптическая плотность" и "Объем содержимого упаковки" к регистрационному удостоверению.

      В Україні заборонили одну з серій антисептику
      В Украине запретили одну из серий антисептика "Биосепт"

      Стоит отметить, что другие серии препарата не запрещены.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лекарства
      Источник: 24 Канал
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