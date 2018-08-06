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В Украине запретили раствор для инъекций

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В Украине запретили раствор для инъекций "Артифрин-Здоровье Форте"
В Украине запретили раствор для инъекций "Артифрин-Здоровье Форте" / whatdoesado.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно установила запрет на реализацию и применение раствора для вливания (инфузии) лекарственного средства.

Об этом сообщает Госмедслужба.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

 

Речь идет о растворе для инъекций "Артифрин-Здоровье Форте" серии 0010218.

В Україні заборонили розчин для ін’єкцій .

В Украине запретили раствор для инъекций "Артифрин-Здоровье Форте"

Запрет установили из-за летального случая при применении лекарственного препарата.
Под постоянный запрет также попал раствор для наружного применения "Этанол 70". Ранее он был под временным запретом, которій наложили из-за фальсификации производителя ЧП "Килафф".

Напомним, что 26 июля в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию порошка для лечения эпилепсии "Фенобарбитал".

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Теги: Здоровье Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
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