Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно установила запрет на реализацию и применение раствора для вливания (инфузии) лекарственного средства.

Об этом сообщает Госмедслужба.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Речь идет о растворе для инъекций "Артифрин-Здоровье Форте" серии 0010218.

.

В Украине запретили раствор для инъекций "Артифрин-Здоровье Форте"

Запрет установили из-за летального случая при применении лекарственного препарата.

Под постоянный запрет также попал раствор для наружного применения "Этанол 70". Ранее он был под временным запретом, которій наложили из-за фальсификации производителя ЧП "Килафф".

Напомним, что 26 июля в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию порошка для лечения эпилепсии "Фенобарбитал".

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.