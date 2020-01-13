В Україні знали, що рейс 752 було збито, – The Washington Post

Уникнення більшого міжнародного розколу – це значний виклик для 41-річного коміка Зеленського, який отримав переважну підтримку на виборах в Україні минулої весни.

У суботу, протягом кількох годин після приголошливого визнання Іраном факту помилкового збиття їхньою ракетою українського пасажирського літака, Україна самостійно зробила велике зізнання. Фото, зроблені на день раніше, де було зображено уламки літака з невеликими отворами на них, вказують на можливе пошкодження літака Іранською ракетою. Пише американське видання The Washington Post.

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Вочевидь, про те, що в середу біля Тегерана літак рейсу 752 Української міжнародної авіакомпанії було уражено саме ракетою, Україні стало відомо ще задовго визнання цього Іраном. Але керівництво держави обрало виважений дипломатичний підхід.

Після публікації цих фото вдавати свою непричетність Ірану буде важко,

– заявив The Washington Post Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Незабаром після падіння літака та загибелі на борту 176 осіб офіційне представництво Америки, Канади та Британії заявили про своє припущення щодо збиття літака саме Іраном. Президент України Володимир Зеленський попросив їх поділитися наявною інформацією, але оголосити будь-який висновок зі сторони України відмовився, що було стратегічним рішенням, повідомив Данилов.

Ми дійшли цього висновку раніше, ніж Америка та Канада, – сказав він.

Україна хотіла, щоб слідчі зібрали усі вагомі докази, заявив Данилов. Українське представництво було обережним, щоб уникнути різкої критики зі сторони Ірану протягом цього часу задля забезпечення подальшої співпраці на місці подій.

Перед Зеленським, який опинився між Сполученими Штатами та Іраном після удару американським безпілотником та смерті генерала-лейтенанта Касема Сулеймані, лідера Корпусу Стражів Ісламської Революції, постало складне завдання забезпечити "співпрацю Ірану та західних прихильників, не приймаючи жодної із сторін конфлікту", – сказала Кетрін Куін-Джадж, київський аналітик Міжнародної кризової групи.

Через чотири дні після падіння літака Зеленський оголосив, що він та президент Ірану Хасан Рухані "домовились про повне юридичне та технічне співробітництво, включаючи питання компенсації".

"І знову Зеленському вдалося зберегти дипломатичний баланс і з гідністю вийти із ситуації", – заявила Ніна Янкович, науковий співробітник Міжнародного наукового центру імені Вудро Вільсона. "Для новачка в політиці він, мабуть, має чітке розуміння того, як саме примирити протиборчі сторони задля захисту інтересів України".

Наразі питання з Іраном певною мірою вирішено, чого не можна сказати про Росію та падіння літака авіакомпанії Malaysia Airlines у липні 2014 року. Цей літак було збито ракетою, запущеною з підконтрольної повстанцям території на сході України, загинули усі 298 осіб, які перебували на борту.

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Група слідчих з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України визначила російську військову частину, що керувала зенітною ракетною системою та здійснювала переслідування російських та українських громадян. Попри це, Росія продовжує заперечувати будь-яку причетність до інциденту.

Літак вилетів з європейської столиці понад п'ять років тому, але Європа все ще не закінчила розслідування цієї катастрофи і не може визначити винуватців, – сказав Данилов. – У нашому випадку знадобилося значно менше часу, щоб зрозуміти, що сталося.

Українська команда із 45 експертів та пошуково-рятувального персоналу, включаючи тих, хто працював над справою авіакомпанії Malaysia Airlines, прибула до Тегерана в четвер зранку, щоб розслідувати причину падіння українського літака та ідентифікувати тіла загиблих. У п'ятницю Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив журналістам про те, що "як зазвичай і трапляється в подібних випадках, слідча група не задоволена умовами роботи".

"Вони хочуть мати більш широкий доступ у більш стислі терміни, – сказав Пристайко.– Їм треба більше інформації та даних. Дуже важко сказати, чи виправдане це прохання".

На фотографіях із місця катастрофи, розміщених у соціальних мережах, було продемонстровано залишки ракети російської системи протиповітряної оборони "Тор", відомої в НАТО також як "SA-15 Gauntlet". У 2005 році Росія експортувала зенітну ракетну систему до кількох країн, включаючи Іран. Її було створено для ураження цілей короткої та середньої дальності.

У четвер Данилов написав на своїй сторінці у Facebook про необхідність детального огляду місця аварії слідчими.

Серед інших проблем, слідчі стикнулися також із тим, що місце катастрофи було швидко очищено бульдозерами. Уламки літака було вивезено в сусідній ангар. Україна не отримала доступу до чорних скриньок до п'ятниці. Пристайко зазначив, що слідчі досліджували уламки літака та хімічні залишки на ньому, а також відвідали лікарню, "аналізуючи тіла людей, які загинули в катастрофі".

Зеленський повідомив, що зразки ДНК родичів 11 українців, які перебували в літаку, було зібрано для виявлення їхніх тіл.

"Сучасні технології, швидкий обмін інформацією та робота з інформаційними ресурсами, які наразі існують у світі, дають можливість знайти відповіді на дуже складні питання, – сказав Данилов. – Варіанту із непричетністю Ірану до катастрофи більше не може бути. Ми сподіваємося, що вони це розуміють".

"Аналіз інформації, яку ми отримали тут – не в Тегерані, а в Україні, – вже вказував на те, що в них не було підстав заперечувати".

Уникнення більшого міжнародного розколу – це значний виклик для 41-річного коміка Зеленського, який отримав переважну підтримку на виборах в Україні минулої весни. Його втягнули в справу щодо імпічменту президента Трампа, він проводив переговори з Росією, Францією та Німеччиною щодо припинення конфлікту на підконтрольних проросійським сепаратистам територіях Східної України.

У відеозверненні до українців Зеленський був урочистим, але переможним.

Ми працювали систематично, без істерії і з однією метою: досягти результатів, щоб дізнатися правду про обставини катастрофи,

– сказав він.

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